Priština: Optuženi za napad na pripadnike KFOR-a i policije na sjeveru Kosova osuđen na dvije godine zatvora Slobodan Radenković osuđen je nakon optužbi za napad na Misiju NATO-a na Kosovu (KFOR) i Policiju Kosova na sjeveru 2023.

Osnovni sud u Prištini osudio je Slobodana Radenkovića na dvije godine zatvora zbog napada na službeno lice, učešća u masi koja je počinila krivično djelo i huliganstva, javlja Anadolu.

Optuženi je postigao sporazum sa Specijalnim tužilaštvom da prizna krivicu za "napad na službeno lice" i "Učešće u masi koja je počinila krivično djelo i huliganstvo". Specijalni tužilac Bekim Kodraliu rekao je da je sporazum sa optuženim postignut bez pritiska.

Prema optužnici, 29. maja 2023. godine od 6:00 sati ujutro do večernjih sati, u krugu zgrade općine Zvečan, optuženi je, u saizvršilaštvu i koordinaciji s drugim osobama, osumnjičen da je aktivno učestvovao u grupi koja je vršila nasilje nad pripadnicima mirovne misije KFOR-a i Policije Kosova.

Vrijeme provedeno u pritvoru od 14. januara 2026. godine uračunava se u kaznu zatvora od 2 godine za krivično djelo "napad na službeno lice", dok je za drugo krivično djelo huliganizma izrečena kazna od šest mjeseci, s mogućnošću zamjene novčanom kaznom od 15 hiljada eura, a mjera pritvora neće biti prekidana do pravosnažnosti presude.