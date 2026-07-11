Predsjednik turskog parlamenta: Srebrenica je zajednička bol svih koji brane pravdu i ljudsko dostojanstvo

Gazi Nogay
11. juli 2026.•Ažuriranje: 11. juli 2026.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske Numan Kurtulmus poručio je u subotu da genocid u Srebrenici predstavlja zajedničku bol svih koji se zalažu za pravdu, milost i ljudsko dostojanstvo.
Kurtulmus je, povodom 31. godišnjice genocida, u poruci objavljenoj na društvenim mrežama poručio da je Srebrenica „crna mrlja na savjesti čovječanstva“ koja se dogodila pred očima cijelog svijeta.
„Na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, s milošću se prisjećam 8.372 naša bošnjačka brata ubijena samo zbog svog identiteta i vjere, te od srca dijelim bol njihovih porodica i bratskog naroda Bosne i Hercegovine“, naveo je.
Dodao je da Srebrenica nije samo bol Bosne i Hercegovine, već i svih koji brane univerzalne vrijednosti.
„Ovu veliku bol nećemo zaboraviti niti dozvoliti da bude zaboravljena. Uvijek ćemo čuvati uspomenu na našu braću ubijenu u Srebrenici. Neka im duše počivaju u miru, a mjesto bude Džennet“, poručio je Kurtulmus.