Srebrenica je crna mrlja na savjesti čovječansta, poručio je Numan Kurtulmus

Predsjednik turskog parlamenta: Srebrenica je zajednička bol svih koji brane pravdu i ljudsko dostojanstvo Srebrenica je crna mrlja na savjesti čovječansta, poručio je Numan Kurtulmus

Predsjednik Velike narodne skupštine Turske Numan Kurtulmus poručio je u subotu da genocid u Srebrenici predstavlja zajedničku bol svih koji se zalažu za pravdu, milost i ljudsko dostojanstvo.

Kurtulmus je, povodom 31. godišnjice genocida, u poruci objavljenoj na društvenim mrežama poručio da je Srebrenica „crna mrlja na savjesti čovječanstva“ koja se dogodila pred očima cijelog svijeta.

„Na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, s milošću se prisjećam 8.372 naša bošnjačka brata ubijena samo zbog svog identiteta i vjere, te od srca dijelim bol njihovih porodica i bratskog naroda Bosne i Hercegovine“, naveo je.

Dodao je da Srebrenica nije samo bol Bosne i Hercegovine, već i svih koji brane univerzalne vrijednosti.

„Ovu veliku bol nećemo zaboraviti niti dozvoliti da bude zaboravljena. Uvijek ćemo čuvati uspomenu na našu braću ubijenu u Srebrenici. Neka im duše počivaju u miru, a mjesto bude Džennet“, poručio je Kurtulmus.