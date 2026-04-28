Predsjednik Crne Gore u Dubrovniku: Povezanost ključna za razvoj i stabilnost regiona Crna Gora prvi put učestvuje kao pridružena članica na Samitu Inicijative tri mora u Dubrovniku

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je danas na plenarnoj sesiji Samita Inicijativa tri mora u Dubrovniku, gdje je Crna Gora prvi put nastupila kao pridružena država učesnica, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Milatović je istakao da ovaj samit ima poseban značaj za Crnu Goru, podsjećajući da je riječ o prvom učešću u statusu pridružene članice nakon odluke donesene prošle godine u Poljskoj. On je zahvalio državama članicama na podršci, uz poseban osvrt na doprinos Hrvatske kao zemlje domaćina.

Govoreći o značaju Inicijative, Milatović je naglasio da ona predstavlja važnu platformu za jačanje povezanosti, ekonomske otpornosti i dugoročne stabilnosti Evrope.

"Naše prisustvo ovdje odražava jasan strateški izbor. Crna Gora vidi Inicijativu tri mora kao platformu koja jača povezanost, unapređuje ekonomsku otpornost i doprinosi konkurentnijoj Evropi", kazao je Milatović.

Osvrćući se na savremene sigurnosne i ekonomske izazove, Milatović je naglasio potrebu za snažnijom saradnjom, ističući da rat u Ukrajini i kriza na Bliskom istoku predstavljaju ozbiljne prijetnje globalnoj stabilnosti.

"U vremenu rastuće geopolitičke neizvjesnosti, ovakva saradnja nije samo korisna, već i neophodna", rekao je Milatović, dodajući da Inicijativa ima veliki potencijal za unapređenje infrastrukturnih veza i rješavanje izazova u oblastima energetike i saobraćaja.

Predsjednik je naglasio da je unapređenje povezanosti jedan od prioriteta Crne Gore, te da integracioni procesi, uključujući članstvo u NATO-u i napredak ka Evropskoj uniji, predstavljaju važan okvir za te napore.

"Crna Gora ostaje u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije i čvrsto posvećena njenim vrijednostima. Jasno vidimo svoju budućnost u EU", poručio je Milatović.

Govoreći o konkretnim projektima, ukazao je na značaj Jadransko-jonskog koridora, koji doprinosi boljoj povezanosti, mobilnosti i ekonomskom razvoju regiona.

Milatović je podsjetio da Crna Gora ove godine obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, kao i da će biti domaćin Samita EU–Zapadni Balkan u junu, čime potvrđuje svoju ulogu kredibilnog i odgovornog regionalnog aktera.

Na kraju je istakao da Crna Gora pripada evropskoj porodici ne samo geografski, već i politički, ekonomski i strateški, uz očekivanje daljeg jačanja saradnje u okviru Inicijative tri mora.