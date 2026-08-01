Policijska uprava Koper saopćila je da su u nesreći učestvovala dva službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe

Predsjednica Slovenije lakše ozlijeđena u saobraćajnoj nesreći Policijska uprava Koper saopćila je da su u nesreći učestvovala dva službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je ozlijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak poslijepodne u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti, saopćile su vlasti.

Predsjednica je prevezena u bolnicu u Izoli, a iz njenog ureda navode da se nesreća dogodila dok se vraćala s godišnjeg odmora u Hrvatskoj, javlja STA.

Ranije tog dana, Pirc Musar prisustvovala je službenom događaju u Komendi, gdje je održana humanitarna biciklistička manifestacija “Pogi Challenge”, u organizaciji slovenačkog bicikliste Tadeja Pogačara.

Policijska uprava Koper saopćila je da su u nesreći učestvovala dva službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe.

Prema dostupnim informacijama, dvije osobe su ozlijeđene — jedna lakše, a druga teže — i obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opća bolnica Izola.

Zbog policijskog uviđaja, tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav saobraćaj.