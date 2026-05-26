Reisul-ulema Islamske zajednice u BiH uputio čestitku povodom Kurban-bajrama muslimanima u BiH, domovini i dijaspori

Poruka reisul-uleme Kavazovića povodom Kurban-bajrama: Ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri Reisul-ulema Islamske zajednice u BiH uputio čestitku povodom Kurban-bajrama muslimanima u BiH, domovini i dijaspori

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u BiH, domovinskim zemljama i dijaspori povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, naglasivši vrijednosti žrtve, odgovornosti i zajedništva u vremenu koje, kako je poručio, od ljudi traži prisebnost i očuvanje mira, javlja Anadolu.

"Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti", rekao je Kavazović, koji je danas muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

"U danima Kurban-bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere: najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima, a. s., i njegovog sina Ismaila, naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobru, koje će nam se vratiti. Zato, naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge."

I ovaj Bajram, naveo je, dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu.

"Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato, ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri", rekao je Kavazović.

Istakao je da su "mir, budnost i strpljenje vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu."

"Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo – emanet koji se svakoga dana čuva", dodao je reis Kavazović.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni Hercegovini i Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori, čestitao je nastupajuće dane Kurban-bajrama.

"Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram šerif mubarek olsun."