Položeno cvijeće na Spomen-obilježju ubijenoj djeci Sarajeva: Sjećanje, humanost i opomena U povodu Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježen početak Sedmice Crvenog križa, uz poruku "Ujedinjeni u humanosti"

U povodu obilježavanja 8. maja - Svjetskog dana Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca u petak je na "Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992 -1995" položeno cvijeće i odata počasti ubijenoj djeci, javlja Anadolu.

Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. i trajala do 29. februara 1996. godine, ukupno 1.425 dana, ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima i 1.601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrala, išla u školu ili se vraćala kući.

Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca u čast Henryja Dunanta, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koji je rođen na ovaj datum. Obilježavanjem ovog dana ujedno počinje i Sedmica Crvenog krsta/križa, koja traje do 15. maja.

Pod motom "Ujedinjeni u humanosti", i ove godine fokus stavljaju na čovjeka, njegovo dostojanstvo i pravo na pomoć, podsjećajući da humanost, solidarnost i zajedništvo ostaju temelj djelovanja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta.

Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine je i tokom prethodne godine, još jednom potvrdio svoju ključnu ulogu u pružanju pomoći građanima i zajednicama širom Federacije BiH, posebno u kriznim i vanrednim situacijama poput poplava, zemljotresa i migrantskih izazova.

Crveni krst Federacije BiH će, zajedno sa svojom strukturom, i ove godine organizuje niz aktivnosti u okviru Sedmice Crvenog krsta, uključujući akcije dobrovoljnog darivanja krvi, edukacije za mlade i građanstvo, podjelu markica, kao i promotivne i volonterske aktivnosti s ciljem dodatnog približavanja humanitarnih vrijednosti građanima.