Akcija je provedena u Prištini, Peći, Prizrenu, Vitini i Glogovcu, pod nadzorom Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo

Policija Kosova u saradnji s EUROPOL-om uhapsila pet osoba i zaplijenila materijalne dokaze Akcija je provedena u Prištini, Peći, Prizrenu, Vitini i Glogovcu, pod nadzorom Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo

Pet osoba uhapšeno je danas u okviru policijske operacije kodnog naziva "Bijela zvijezda", koju podržava EUROPOL, kao i organi za provođenje zakona Belgije, Francuske i Holandije, javlja Anadolu.

Kosovska policija saopćila je da su predstavnici stranih institucija, zajedno sa tužiocem u slučaju, pratili razvoj akcije sa mjesta događaja, koja se odvijala na nekoliko lokacija na Kosovu.

Prema policiji, akcija je provedena u Prištini, Peći, Prizrenu, Vitini i Glogovcu, pod nadzorom Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo i na osnovu naloga Osnovnog suda.

Odlukom specijalnog tužioca, pet osumnjičenih je zadržano u pritvoru od 48 sati, zbog sumnje da su učestvovali u krivičnim djelima: učešće u ili organizovanje organizovane kriminalne grupe, kupovina, posjedovanje, distribucija i neovlaštena prodaja narkotika, kao i pranje novca.

Tokom provjera, vlasti su zaplijenile materijalne dokaze i raznu imovinu, uključujući šest komada oružja, pet okvira, 239 metaka, 9,67 grama sumnjivog kokaina, 35,18 grama sumnjivog sjemena marihuane, 25 mobilnih telefona, 7.595 eura u gotovini, 10 vozila, motocikl, 10 računara, 13 USB uređaja, DVR i 16 satova.

Specijalno tužilaštvo i Policija Kosova ponovili su svoju posvećenost borbi protiv organizovanog kriminala i jačanju vladavine prava, naglašavajući da će se nastaviti koordinirane akcije u sprječavanju, istrazi i krivičnom gonjenju krivičnih djela u skladu sa važećim zakonodavstvom.