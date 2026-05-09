Polaganjem cvijeća u Sarajevu obilježen Dan pobjede nad fašizmom i Dan Zlatnih ljiljana Ceremoniji obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije različitih nivoa vlasti

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan Zlatnih ljiljana, javlja Anadolu.

Podsjetimo, 9. maj se širom Evrope obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom te ujedno i kao Dan Evrope, u sjećanje na konačan poraz nacističke Njemačke i završetak Drugog svjetskog rata u Evropi i početak formiranja evropske zajednice koja danas nosi ime Evropska unija (EU).

Dan pobjede je jedan od najznačajnijih praznika u evropskom kalendaru, a s obzirom na to da označava prelomni trenutak u kojem je i definisan budući izgled Evrope.

U Bosni i Hercegovini ovog dana obilježava se i Dan Zlatnih ljiljana. Odlikovanje Zlatni ljiljan se dodjeljivalo pripadnicima Armije Republike BiH koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje.