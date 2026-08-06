Obilne padavine 6. augusta 2016. izazvale su razorne poplave u okolini Skoplja, ostavljajući iza sebe desetine žrtava, hiljade evakuisanih i ogromnu materijalnu štetu

Poginule 22 osobe: Deset godina od katastrofalnih poplava u Skoplju Obilne padavine 6. augusta 2016. izazvale su razorne poplave u okolini Skoplja, ostavljajući iza sebe desetine žrtava, hiljade evakuisanih i ogromnu materijalnu štetu

Na današnji dan prije deset godina Sjevernu Makedoniju pogodile su jedne od najtežih poplava u njenoj novijoj historiji, javlja Anadolu.

U katastrofi koja je zahvatila područje Skoplja poginule su 22 osobe, hiljade ljudi ostale su bez domova ili s velikom materijalnom štetom, a u saniranju posljedica pomagale su susjedne zemlje i Turska.

Obilne padavine i jake oluje izazvale su velike poplave, posebno na područjima Hasanbega, Stajkovca, Smilkovca i Haračine, ostavivši za sobom žrtve i veliku materijalnu štetu.

Među najteže pogođenim područjima je naselje Hasanbeg, gdje su se stanovnici mjesecima suočavali s posljedicama poplava.

Loše vrijeme i jaka kiša uzrokovali su da stabla padaju, a kuće su ostale bez struje, dok je oko hiljadu građana evakuisano tokom večeri 6. augusta.

U Skoplju je tokom 24 sata 6. augusta palo 92,9 litara kiše po kvadratnom metru.

Stanovnicima poplavljenih područja u pomoć su priskočile susjedne zemlje, kao i Turska. Različite institucije Republike Turske ponudile su donacije i različite vrste humanitarne pomoći, podijeljene građanima pogođenim poplavama.

Tadašnja makedonska vlada je na hitnoj sjednici proglasila 8. august Danom žalosti.