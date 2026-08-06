Poginule 22 osobe: Deset godina od katastrofalnih poplava u Skoplju

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06. august 2026.•Ažuriranje: 06. august 2026.
Na današnji dan prije deset godina Sjevernu Makedoniju pogodile su jedne od najtežih poplava u njenoj novijoj historiji, javlja Anadolu.
U katastrofi koja je zahvatila područje Skoplja poginule su 22 osobe, hiljade ljudi ostale su bez domova ili s velikom materijalnom štetom, a u saniranju posljedica pomagale su susjedne zemlje i Turska.
Obilne padavine i jake oluje izazvale su velike poplave, posebno na područjima Hasanbega, Stajkovca, Smilkovca i Haračine, ostavivši za sobom žrtve i veliku materijalnu štetu.
Među najteže pogođenim područjima je naselje Hasanbeg, gdje su se stanovnici mjesecima suočavali s posljedicama poplava.
Loše vrijeme i jaka kiša uzrokovali su da stabla padaju, a kuće su ostale bez struje, dok je oko hiljadu građana evakuisano tokom večeri 6. augusta.
U Skoplju je tokom 24 sata 6. augusta palo 92,9 litara kiše po kvadratnom metru.
Stanovnicima poplavljenih područja u pomoć su priskočile susjedne zemlje, kao i Turska. Različite institucije Republike Turske ponudile su donacije i različite vrste humanitarne pomoći, podijeljene građanima pogođenim poplavama.
Tadašnja makedonska vlada je na hitnoj sjednici proglasila 8. august Danom žalosti.