Lideri EU-a i regiona razgovaraju o proširenju, reformama i jačanju sigurnosti u uslovima složenih geopolitičkih izazova

Počeo samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu: Potvrda kontinuirane posvećenosti EU-a regiji Lideri EU-a i regiona razgovaraju o proširenju, reformama i jačanju sigurnosti u uslovima složenih geopolitičkih izazova

Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana počeo je u Tivtu, u Crnoj Gori, koja je prvi put domaćin skupa lidera EU-a i zemalja regije na najvišem političkom nivou, uvodnim obraćanjima predsjednika Evropskog vijeća Antonija Coste, predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Costa je poručio kako njegova druga posjeta Zapadnom Balkanu u svojstvu predsjednika Evropskog vijeća potvrđuje kontinuiranu posvećenost EU-a regiji. On je u Tivat doputovao nakon ovosedmične turjene tokom koje je posjetio šest država Zapadnog Balkana i razgovarao s njivišim političkim predstavnicima.



"Vaš uspjeh je važan jer pokazuje da proširenje postaje stvarnost i mi ćemo nastaviti da vas podržavamo", kazao je u poruci vlastima domaćina samita, Crne Gore.

Ukazavši na važnost samita, Ursula von der Leyen je kazala kako se EU nalazi u procesu izgradnje veće strateške autonomije i da "postaje sigurnija, otpornija i snažnija", ali da bez Zapadnog Balkana neće biti potpuna.



"Razgovaraćemo kako da ubrzamo proces proširenje, učinimo ga vidljivijim i strateški značajnijim. Želim da poručim svim zemljama Zapadnog Balkana, a posebno našem domaćinu Crnoj Gori, da postoji zamah. Pretvorimo taj zamah u pokret, a pokret u članstvo", rekla je Von der Leyen.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je kako samit EU – Zapadni Balkan u Crnoj Gori predstavlja prekretnicu za njegovu zemlju, Zapadni Balkan, ali i za EU.

"Ovaj samit predstavlja prekretnicu za Crnu Goru, za Zapadni Balkan i za samu Evropsku uniju, u trenutku kada je politika proširenja ponovo dobila strateški značaj. Zahvaljujući svima vama, naš današnji susret donosi novu nadu i svježu energiju svim zemljama kandidatima, potvrđujući posvećenost evropskoj perspektivi regiona", rekao je.

Samit se održava pod sloganom „Shared prosperity and stability of the EU and the Western Balkans“ (Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana), a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Na samitu učestvuju predstavnici država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a prema navodima domaćina, u Tivtu boravi 35 međunarodnih delegacija. Učešće je potvrdilo i oko 20 lidera država članica EU-a, među kojim su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i drugi. Osim toga, prisutni su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

U fokusu razgovora biće politika proširenja Evropske unije, reformski procesi u zemljama kandidatima, unapređenje vladavine prava, usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, kao i rješavanje bilateralnih sporova u regionu.

Očekuje se da evropski lideri potvrde punu podršku evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana te razmotre ostvareni napredak u procesu njihove postepene integracije u EU, uključujući realizaciju Plana rasta za Zapadni Balkan.

Jedna od tema biće i jačanje sigurnosti i otpornosti regiona u kontekstu složenih geopolitičkih okolnosti, kao i modeli približavanja Evropskoj uniji koji se posljednjih mjeseci nude državama kandidatima prije punopravnog članstva.

Održavanje samita u Crnoj Gori dolazi u trenutku kada je ta zemlja ostvarila značajan napredak na evropskom putu. Evropska unija nedavno je odobrila formiranje ad hoc grupe za izradu nacrta pristupnog sporazuma, što se smatra važnim korakom ka članstvu i potvrdom da je Crna Gora trenutno najozbiljniji kandidat za ulazak u EU među državama regiona.

Redovni samiti Evropske unije i Zapadnog Balkana održavaju se od 2020. godine, a skup u Tivtu prvi je takav samit organizovan u Crnoj Gori.