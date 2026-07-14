U naredna četiri dana, do 17. jula, otvoriti ćemo 48 mezara, kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa - kazala je glasnogovornica INO-a

Počeo proces reekshumacija u Potočarima, trajat će do 17. jula U naredna četiri dana, do 17. jula, otvoriti ćemo 48 mezara, kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa - kazala je glasnogovornica INO-a

U sakralnom prostoru Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima u utorak je, po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, počela sedamnaesta po redu kolektivna reekshumacija, prenosi Anadolu.

"U naredna četiri dana, do 17. jula, otvoriti ćemo 48 mezara, kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa", kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.

Dodala je da će procesu reasocijacije skeletnih ostataka, u mnogim slučajevima, prisustvovati i porodice žrtava.

"Do sada smo tokom 16 kolektivnih reekshumacija ponovo otvarali grobna mjesta za više od 1.220 žrtava genocida", navela je Fazlić.

Po njenim riječima, do sada je 70 žrtava moralo biti reekshumirano dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a mezari dvije žrtve su otkopavni čak tri puta.

Ističe da te reekshumacije nisu samo tehnički proces, one su neoboriv i materijalni dokaz monstruoznog pokušaja počinilaca genocida da prikriju tragove svog nedjela.

"Oni su bagerima i mašinama iz primarnih grobnica kidali tijela, prebacivali ih na potpuno različite lokacije, stvarajući mrežu sekundarnih i tercijarnih grobnica. Naša je sudbina da danas, dio po dio, sklapamo skelet jedne žrtve sa lokacija koje su nekada udaljene kilometrima, svjedočeći istini koja se ne može sakriti niti zakopati - kazala je Fazlić.

Kako je ranije navela, Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.