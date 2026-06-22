"Istaknuli smo izvrsne odnose i u nizu bilateralnih i globalnih pitanja, kao i u okviru članstva u NATO-u", kazao je hrvatski premijer

Plenković se u Ottawi sastao s Carneyjem: Kanada važan i pouzdan transatlantski partner Hrvatske "Istaknuli smo izvrsne odnose i u nizu bilateralnih i globalnih pitanja, kao i u okviru članstva u NATO-u", kazao je hrvatski premijer

Hrvatska vidi Kanadu kao pouzdanog i važnog transatlantskog partnera s kojom dijeli demokratske vrijednosti, predanost međunarodnom pravu i multilateralnu suradnju, poručio je Andrej Plenković nakon sastanka s kandskim premijerom Markom Carneyjem u Ottawi u ponedjeljak.

"Istaknuli smo izvrsne odnose i u nizu bilateralnih i globalnih pitanja, kao i u okviru članstva u NATO-u", kazao je hrvatski premijer i dodao: "Hrvatska vidi Kanadu kao pouzdanog i važnog transatlantskog partnera – zemlju s kojom dijelimo demokratske vrijednosti, predanost međunarodnom pravu i multilateralnu suradnju."



Dodao je kako tom partnerstvu važan doprinos +daje brojna hrvatska zajednica u Kanadi.



"Založio sam se i za rješavanje pitanja kategoriziranja hrvatskog jezika u predstojećem kanadskom Popisu stanovništva 2026. U 2025. robna razmjena iznosila je 430 milijuna dolara (+150%) — tome je pridonijela nabava zrakoplova i motora za Croatia Airlines te isporuka brodova kanadskoj tvrtki Algoma od 3. maja. I u ovoj godini nastavlja se trend rasta dolazaka kanadskih turista u Hrvatsku (188 tisuća dolazaka u 2025.)", napisao je Plenković na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.



U pogledu energetske suradnje LNG terminal na Krku ocijenio je kao strateški, "a dijelimo i interes za daljnji razvoj civilne nuklearne energije".



"Hrvatska pozdravlja interes Kanade za projekt DONES. Razgovarali smo i o daljnjem razvoju inicijative osnivanja Banke za obranu, sigurnost i otpornost, koja predviđa instrumente za financiranje malih i srednjih poduzeća u projektima obrane, sigurnosti i otpornosti među saveznicima. Drago nam je da će tvrtke ORQA i Remote Robotics tijekom sutrašnjeg gospodarskog susreta u Torontu potpisati sporazum o suradnji u pogledu obrambene industrije za integraciju umjetne inteligencije, napredne proizvodnje bespilotnih sustava (UAS) i potpore obuci Oružanih snaga Kanade", najavio je hrvatski premijer.



Uputio je čestitku Carneyju na tome što je Kanada, zajedno sa SAD-om i Meksikom, domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva 2026.