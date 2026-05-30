Plenković pozvao na jačanje institucija, standarda i društvene kohezije povodm Dana državnosti Hrvatski premijer istakao važnost očuvanja sjećanja na žrtvu branitelja i prenošenja nasljeđa na mlađe generacije koje se ne sjećaju perioda sticanja nezavisnosti

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uputio je u subotu čestitku povodom Dana državnosti, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na konstituisanje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora, koji je donio ključne odluke o samostalnosti i nezavisnosti zemlje, javlja Anadolu.

Plenković je u poruci objavljenoj na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u istakao da je ovaj dan podsjetnik na plebiscitarnu volju hrvatskog naroda koji je izabrao demokratiju, slobodu i samostalnost.

„Danas, 36 godina kasnije, s ponosom možemo pogledati na postignuća i najviše zahvaliti onima koji su za slobodu dali najviše – a to su hrvatski branitelji“, naveo je hrvatski premijer.

On je podsjetio da je predsjednik Franjo Tuđman 1994. godine upravo zbog toga otvorio Oltar domovine, spomenik kipara Kuzme Kovačića, u čast svima koji su dali živote za slobodu, istakavši da ovaj spomenik predstavlja važan simbol hrvatske državnosti.

Plenković je ukazao na obavezu njegovanja poštovanja prema državi, njenim simbolima i ključnim historijskim datumima, s posebnim naglaskom na potrebu prenošenja tog nasljeđa na mlađe generacije koje se ne sjećaju tog perioda.

Osvrćući se na trenutnu situaciju, premijer Hrvatske je ocijenio da su moderni izazovi s kojima se zemlja suočava danas drugačije prirode u odnosu na period sticanja nezavisnosti.

„To su izazovi konsolidovanja institucija, podizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije, kao i nastojanje da kroz brojne krize, s kojima su i svijet, i Europa, i Hrvatska suočeni proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu“, poručio je Plenković.

Dodao je i da plamen, koji su na Oltaru domovine upalili mlada policajka i vojnik, donesen s Memorijalnog groblja u Vukovaru, nosi snažnu poruku i predstavlja izraz zahvalnosti žrtvi Grada Heroja.