Plenković poručio da Hrvatska želi proširiti nuklearne kapacitete Plan je povećanje udjela nuklearne energije na najmanje 30 posto do 2030. godine

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je njegova zemlja zainteresirana za proširenje nuklearnih kapaciteta, uključujući i kapacitete nuklearne elektrane Krško, ističući da sve više država koje su odustale od nuklearne energije priznaje da je to bila greška.

Govoreći na marginama samita Inicijative tri mora u Dubrovniku, Plenković je naveo da su Hrvatska i Sjedinjene Američke Države potpisale zajedničku izjavu o unapređenju saradnje u oblasti civilne upotrebe nuklearne energije.

Ministar privrede Ante Šušnjar poručio je da Hrvatska planira povećati udio nuklearne energije u energetskom miksu sa sadašnjih 16 na najmanje 30 posto do 2030. godine.

Na poslovnom forumu u okviru samita učestvovali su i predstavnici Westinghouse, koja je učestvovala u izgradnji elektrane u Krškom, a s kojom Hrvatska razmatra mogućnosti dalje saradnje i uvođenja novih tehnologija.

Plenković je istakao da danas postoji širok društveni konsenzus o prednostima nuklearne energije, posebno zbog činjenice da ne proizvodi ugljične emisije, dodajući da više nema značajnog otpora prema tom izvoru energije.

On je naveo da države poput Belgije i Njemačke, koje su nakon nesreće u Fukushimi odustale od nuklearne energije, danas sve češće priznaju da je takva odluka bila pogrešna.

Hrvatska trenutno oko 16 posto električne energije dobija iz elektrane Krško, čiji je radni vijek predviđen do 2043. godine, ali bi, prema procjenama stručnjaka, mogao biti produžen do 2063. godine.