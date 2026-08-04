Plenković: Opskrba električnom energijom u Hrvatskoj je sigurna Hrvatski premijer kazao da je stanje u nuklearnoj elektrani Krško pod kontrolom

Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je u utorak da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj garantovana usred velikog toplotnog vala i ekstremne suše koja je pogodila evropski kontinent, javlja Anadolu.



"HEP je jučer objavio saopćenje i s te strane nema dileme da će biti električne energije", rekao je Plenković.



Dodao je da rekordno niski vodostaji Dunava utječu na sigurnosne protokole povezane s nuklearnom elektranom Paks u Mađarskoj.



Kada je riječ o nuklearnoj elektrani Krško, Plenković je rekao da je zasad sve pod kontrolom i da nema ugrožavanja rada.



Hrvatski premijer je najavio da će o stanju razgovarati i s predsjednikom Uprave HEP-a, kako bi dobio najnovije informacije.



"Prema informacijama iz jučerašnjih razgovora s ministrom nadležnim za energetiku, situacija je pod kontrolom", zaključio je.

Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane Paks, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe.



Rumunska vojska izvela je u ponedjeljak podvodnu eksploziju stijene u Dunavu kako bi povećala protok vode prema nuklearnoj elektrani Černavoda, objavio je rumunski emiter Digi24.

U okviru operacije korišteno je 180 kilograma eksploziva za uklanjanje stijene Parjoaia, s ciljem preusmjeravanja većeg dijela riječnog toka prema elektrani.





