Plenković najavio novi početak u odnosima s Mađarskom, uključujući INA-u Premijer Hrvatske najavio otvaranje svih spornih pitanja s Mađarskom, uključujući spor oko INA-e i MOL-a

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u srijedu da očekuje "novi početak" u odnosima s Mađarskom nakon formiranja nove vlade u Budimpešti, naglasivši da bi se u tom okviru moglo otvoriti i pitanje INA-e, čija je prodaja mađarskom MOL-u, kako je rekao, bila najveća strateška greška, javlja Anadolu.

Plenković je na marginama sastanka Inicijative triju mora u Dubrovniku kazao da je sadašnja vlada naslijedila dugogodišnji spor s MOL-om, koji se vodi i pred američkim sudovima.

Okružni sud američkog saveznog disktrikta Columbija u martu je odbio hrvatsku žalbu na raniju odluku da Hrvatska nije poštovala odredbe ugovora o plinskom poslovanju sklopljenog s MOL-om i odredio joj da mađarskoj kompaniji plati odštetu koja je u međuvremenu s kamatama narasla na 236 miliona dolara (201,59 miliona eura).

Isti sud u utorak je potvrdio presudu, s tim da je odšteta zbog kamata u međuvremenu narasla na 286 miliona dolara (244,30 miliona eura).

Plenković je, međutim, naglasio da to pitanje želi staviti u sasvim drugi kontekst, odnosno veliku političku promjenu koja se dogodila u Budimpešti.

Peter Magyar, čelnik stranke Tisza, pobjedom na izborima u aprilu je okončao 16 godina vlasti premijera Viktora Orbana. Nova vlada trebala bi stupiti na vlast u maju.

Plenković je najavio da će uskoro uslijediti pripremni sastanci, a potom i susreti na najvišem nivou s novom mađarskom vladom, što bi, kako je rekao, trebalo označiti "novi početak" u odnosima dvije zemlje.

"Tada će se svakako staviti na stol sva otvorena pitanja, pa i situacija s INA-om i MOL-om", kazao je, navodeći da je odluka o privatizaciji INA-e na taj način bila najveća strateška pogreška.

Naglasio je da je riječ o lekciji naučenoj zauvijek te da se, što se njega tiče, više nikad neće prodavati nacionalne kompanije iz energetskog sektora.

Plenković je podsjetio da je vlada MOL-u iskazala namjeru da otkupi njegove dionice hrvatske nacionalne kompanije, ali mađarska firma nije pristala na jasno artikuliranu i adekvatno evaluiranu ponudu Zagreba te je tražila nešto na što se nije moglo pristati.

"S novom vladom stvorio se prostor za novi početak te je moguće doći do rješenja", dodao je Plenković.