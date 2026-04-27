Plenković: Muslimani u Hrvatskoj integrisani u društvo, odnosi Hrvatske i BiH ostaju prioritet - Premijer Hrvatske poručio da saradnja i međuvjerski dijalog mogu biti primjer zapadnoj Evropi

SARAJEVO (AA) - Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da se svi građani islamske vjeroispovijesti u Hrvatskoj mogu osjećati potpuno integrisanim u hrvatsko društvo te da je saradnja dodatno unaprijeđena kroz brojne zajedničke projekte.

Plenković je prisustvovao svečanom prijemu povodom 110. godišnjice zakonskog priznanja ravnopravnosti islama s drugim religijama u Hrvatskoj, ističući tom prilikom značaj dugogodišnje saradnje s predstavnicima Islamske zajednice.

"Zahvaljujem muftiji Azizu Hasanoviću, predsjedniku Mešihata, na dugogodišnjoj saradnji i povjerenju", naveo je Plenković u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Naglasio je da se pripadnici islamske vjere u Hrvatskoj mogu osjećati ravnopravno i uključeno u društvene tokove te da dosadašnja saradnja i realizovani projekti mogu poslužiti kao primjer i zapadnoevropskim državama.

Premijer je također istakao da je Hrvatska posvećena daljem unapređenju odnosa s Bosnom i Hercegovinom, kao i jačanju međusobnog povjerenja i dijaloga između Hrvata i Bošnjaka u BiH.

"Vjerujem da ćemo u razdoblju pred nama nastaviti kvalitetnu i uspješnu saradnju", naveo je Plenković, uputivši i čestitke povodom jubileja.