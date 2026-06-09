Hrvatski premijer pozvao mlade iz dijaspore da se vrate u zemlju i pomognu njezinu obnovu

Plenković: Hrvata u Hrvatskoj svake godine je sve manje Hrvatski premijer pozvao mlade iz dijaspore da se vrate u zemlju i pomognu njezinu obnovu

Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je u utorak mlade Hrvate iz dijaspore da se vrate u domovinu i doprinesu demografskoj obnovi zemlje, upozorivši na kontinuirani pad broja stanovnika.

„Hrvata u Hrvatskoj svake je godine sve manje“, rekao je Plenković tokom prijema učesnika programa Ljetne škole „Domovina“ u Banskim dvorima u Zagrebu.

„Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da svojim znanjem i energijom doprinese demografskoj obnovi“, dodao je.

On je istakao da Hrvatska godišnje ulaže oko 820 miliona eura u demografsku revitalizaciju, ocijenivši to kao jedno od ključnih nacionalnih pitanja.

Program, koji okuplja mlade iz hrvatskog iseljeništva, omogućava im da se upoznaju s kulturnom i historijskom baštinom zemlje, a Plenković je izrazio nadu da će ih to motivirati na povratak.

Naglasio je i važnost očuvanja identiteta među Hrvatima u inostranstvu, zahvalivši učesnicima i njihovim precima na očuvanju veza s domovinom.