Plenković: Hrvata u Hrvatskoj svake godine je sve manje

Zlatan Kapic
09. juni 2026.•Ažuriranje: 09. juni 2026.
Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je u utorak mlade Hrvate iz dijaspore da se vrate u domovinu i doprinesu demografskoj obnovi zemlje, upozorivši na kontinuirani pad broja stanovnika.
„Hrvata u Hrvatskoj svake je godine sve manje“, rekao je Plenković tokom prijema učesnika programa Ljetne škole „Domovina“ u Banskim dvorima u Zagrebu.
„Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da svojim znanjem i energijom doprinese demografskoj obnovi“, dodao je.
On je istakao da Hrvatska godišnje ulaže oko 820 miliona eura u demografsku revitalizaciju, ocijenivši to kao jedno od ključnih nacionalnih pitanja.
Program, koji okuplja mlade iz hrvatskog iseljeništva, omogućava im da se upoznaju s kulturnom i historijskom baštinom zemlje, a Plenković je izrazio nadu da će ih to motivirati na povratak.
Naglasio je i važnost očuvanja identiteta među Hrvatima u inostranstvu, zahvalivši učesnicima i njihovim precima na očuvanju veza s domovinom.