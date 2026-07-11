"Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele", napisao je hrvatski premijer

Plenković: Žrtve Srebrenice pozivaju da humanost i razum nadjačaju podjele "Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele", napisao je hrvatski premijer

Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti i pozivaju da humanost, razum i poštovanje nadjačaju podjele, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković u poruci povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, javlja Anadolu.

"Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele", napisao je Plenković na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

On je kazao kako suosjeća s patnjom i boli obitelji svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine. Dodao je kako "još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin".

"Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka", poručio je Plenković.

U Zagrebu je u petak održana državna komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici u organizaciji hrvatskog sabora, kao i mimohod u kojem je učestvovalo nekoliko stotina građana u znak sjećanja na genocid u Srebrenici. Zagrebačke fontane osvijetljene su "cvijetom Srebrenice".