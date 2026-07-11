"Naše sjećanje nije samo počast prošlosti. To je podsjetnik da mržnja, dehumanizacija i ravnodušnost ne smiju prevladati", kazala je predsjednica Slovenije

Pirc Musar o 31. godišnjici genocida u Srebrenici: Mržnja i dehumanizacija ne smiju prevladati "Naše sjećanje nije samo počast prošlosti. To je podsjetnik da mržnja, dehumanizacija i ravnodušnost ne smiju prevladati", kazala je predsjednica Slovenije

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar odajući počast žrtvama srebreničkog genocida povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima poručila je da je sjećanje podsjetnik da mržnja i dehumanizacija ne smiju prevladati, javlja Anadolu.

"Naše sjećanje nije samo počast prošlosti. To je podsjetnik da mržnja, dehumanizacija i ravnodušnost ne smiju prevladati", kazala je.

"Prije trideset i jedne godine, u srcu Evrope, životi više od osam hiljada bošnjačkih muškaraca i dječaka brutalno su ugašeni za samo nekoliko dana. Za svakim od njih ostala je ožalošćena porodica s neizlječivom boli. Njihovi snovi su uništeni, budućnost svih ovih nevinih ljudi ukradena. S poštovanjem i dubokim saosjećanjem, stoga, danas se klanjamo žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim porodicama" napisala je Pirc Musar na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.



Kazala je kako je genocid u Srebrenici "događaj koji se nikada nije trebao dogoditi" i "podsjetnik na našu dužnost da budemo odlučni i glasni u borbi protiv ljudskog zla".

"Sramotna tišina tokom užasa u Srebrenici nikada se ne smije ponoviti", zaključila je Pirc Musar.

U Potočarima je danas smiraj našlo još deset žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice, "zaštićene zone" Ujedinjenih nacija. Masovne egzekucije civila uslijedile su jula 1995. nakon što su srpske snage predvođene osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem zauzele grad na istoku BiH, čije je branioce razoružao UN pod krinkom formiranja "zaštićene zone".

