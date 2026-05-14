Piloti MiG-29 u Srbiji prolaze intenzivnu obuku za zaštitu zračnog prostora

Piloti višenamjenskih borbenih aviona MiG-29 iz 101. lovačke avijacijske eskadrile „Vitezovi“ trenutno prolaze intenzivnu obuku koja uključuje složene letačke i borbene zadatke, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Srbije.

Kako se navodi, obuka je usmjerena na pripremu za izvršavanje zadataka u okviru stalno angažovanih snaga za kontrolu i zaštitu zračnog prostora Srbije, a obuhvata polijetanje i slijetanje u paru, presretanje ciljeva klasičnim navođenjem i tzv. slobodnim lovom, kao i elemente zračne borbe.

Komandant eskadrile, potpukovnik Bogdan Kovačević, istakao je da je posebno zahtjevan segment obuke letenje u složenim meteorološkim uslovima noću, koje se smatra najtežom fazom uvježbavanja pilota.

„U tim uslovima pilot leti uz smanjenu vidljivost, bez oslonca na vizuelne orijentire i horizont, što otežava određivanje položaja u prostoru“, rekao je Kovačević, dodajući da piloti moraju u potpunosti vjerovati instrumentima, a ne vlastitim čulima.

On je naglasio da se piloti obučavaju da zadrže prisebnost i postupaju u skladu s procedurama, čak i u najzahtjevnijim situacijama.

Ministarstvo odbrane navodi da je poseban fokus na zadacima presretanja letjelica u različitim uslovima, uključujući identifikaciju i praćenje, sprovođenje iz zabranjenih zona, vraćanje na planiranu rutu ili prinudno slijetanje.

Provjerava se i spremnost tehničkog osoblja eskadrile, čija je uloga ključna za ispravnost i operativnu spremnost aviona.

Zamjenik komandanta eskadrile, kapetan prve klase Boško Marković, rekao je da zadaci proizlaze iz osnovne namjene aviona MiG-29, uključujući presretanje ciljeva i zračnu borbu na različitim udaljenostima.

„Pored borbenih zadataka, provodimo i redovnu letačku obuku koja uključuje pilotažu, grupno i navigacijsko letenje“, rekao je Marković.

Iz Ministarstva su također podsjetili da je u toku konkurs za vazduhoplovne smjerove Vojne gimnazije i Vojne akademije, otvoren do 31. maja, uz poziv mladima da se prijave i započnu karijeru vojnih pilota.