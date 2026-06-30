PIC imenovao Louisa J. Crishocka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SB) su danas u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Louisa J. Crishocka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, javlja Anadolu.



"Upravni odbor PIC-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine", saopćeno je u utorak iz OHR-a.



Naveli su da Upravni odbor PIC-a očekuje uspješnu saradnju sa Crishockom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine, kada će ostavka Christiana Schmidta stupiti na snagu.



​​​​​​​"Upravni odbor PIC-a naglašava da će vršilac dužnosti visokog predstavnika u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici, te da će djelovati pod političkim vodstvom PIC-a", saopćeno je i dodano:



"Ukoliko bilo koji akter pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, vršilac dužnosti visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u okviru svog mandata u skladu s Aneksom X Općeg okvirnog sporazuma za mir, osiguravajući dosljednu provedbu civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir, uz podršku putem izričitih ovlasti i smjernica Upravnog odbora PIC-a, u cilju zaštite integriteta Općeg okvirnog sporazuma za mir."



Upravni odbor PIC-a izrazio je veliku zahvalnost gospodinu Christianu Schmidtu za njegovu predanost i doprinos provedbi Daytonskog mirovnog sporazuma, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini tokom perioda od skoro pet godina.

