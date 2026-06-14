Kosovska policija i Specijalno tužilaštvo saopćili detalje o hapšenjima osumnjičenih za ratne zločine u Rečku

Pet uhapšenih zbog ratnih zločina na Kosovu bili pripadnici MUP-a Srbije Kosovska policija i Specijalno tužilaštvo saopćili detalje o hapšenjima osumnjičenih za ratne zločine u Rečku

Specijalno tužilaštvo i Kosovska policija saopćili su na konferenciji za medije detalje o hapšenju pet osoba osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Rečku.

Tužilac Ilir Morina izjavio je da je Specijalno tužilaštvo u decembru prošle godine podiglo optužnicu u predmetu Rečak, ali da istraga još nije završena.

On je naveo da su u dosadašnjim istragama identifikovane osobe koje su u vrijeme akcije 5. januara 1999. godine u Rečku bile pripadnici specijalnih jedinica MUP-a Srbije.

"Nakon što smo prikupili dovoljno dokaza i procijenili da postoji osnovana sumnja u vezi s ovim osobama, podnijeli smo zahtjev Osnovnom sudu u Prištini za izdavanje naloga za hapšenje i pretres. Sud je odobrio zahtjev i danas u ranim jutarnjim satima, zajedno s policijom, proveli smo nalog i uhapsili pet osoba uključenih u masakr u Rečku", rekao je Morina.

Direktor Uprave za istrage ratnih zločina Bashkim Spahija ocijenio je da je slučaj izuzetno ozbiljan i da je zahtijevao intenzivan rad na prikupljanju dokaza o mogućim počiniocima.

On je naveo da su određene istražne radnje uspješno završene prošle godine, dok su istrage nastavljene i ove godine kroz specijalizovanu jedinicu fokusiranu na ovaj predmet. Prema njegovim riječima, 3. juna podnesen je krivični izvještaj Specijalnom tužilaštvu protiv šest osumnjičenih osoba.

"U toku postupka, na zahtjev postupajućeg tužioca, zatražen je nalog za pretres. Kako bi se on uspješno proveo, policija je izradila operativni plan 'Rečak II'", rekao je Spahija.

Dodao je da je operativna akcija počela danas u šest sati ujutro te da je tom prilikom uhapšeno pet osoba.

Saopćeno je i da je izvršen pretres nad još jednim bivšim srpskim policajcem u Štrpcu, ali on nije pronađen na adresi i nije uhapšen.

Tokom akcije, kako je navedeno, zaplijenjeni su oružje, dijelovi uniformi, lisice, 43 metka, maska za zaštitu od hemijskih agenasa, dokumentacija o angažmanu u MUP-u Srbije, četiri mobilna telefona, više od 30.000 eura, preko 400.000 srbijanskih dinara i drugi predmeti.