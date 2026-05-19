Otvoren privremeni granični prelaz Gradiška između BiH i Hrvatske nakon obrušavanja mosta Privremena mjera omogućava nesmetan protok putnika i robe, dok se traži dugoročno rješenje za stabilno funkcionisanje prelaza

Novi granični prelaz Gradiška privremeno je otvoren nakon što su nadležni domaći organi, uz operativnu reakciju Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, omogućili njegovo hitno stavljanje u funkciju zbog problema na postojećem mostu usljed njegovog djelimičnog urušavanja.

UIO BiH je saopćila da je izvršen privremeni premještaj Carinskog referata na lokaciju novog mosta u Gradišci, čime je omogućen nastavak međunarodnog prometa putnika i roba bez zastoja, uz korištenje postojeće šifre graničnog prijelaza i pripadajućih carinskih procedura.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju nadležnih institucija, ocjenjujući da privremeno rješenje doprinosi ublažavanju uskih grla, boljem protoku robe i putnika te trenutnom rasterećenju prevoznika i privrednih subjekata.

Iz Delegacije EU naglašeno je da ova mjera istovremeno ukazuje na potrebu hitnog pronalaska trajnog i održivog rješenja, kako bi se osiguralo potpuno i predvidivo funkcionisanje graničnog prelaza, ali i iskoristili puni ekonomski potencijali nove infrastrukture, koja je izgrađena uz finansijsku podršku Evropske unije.

Prema odluci Ministarstva sigurnosti BiH, novi privremeni granični prijelaz bit će u funkciji od 19. maja 2026. godine, odnosno do sanacije postojećeg mosta, a najduže do 19. augusta 2026. godine. Carinske i granične službe prebačene su na novu lokaciju bez dodatnog kadrovskog angažmana, uz preraspodjelu postojećih službenika.

Prvi automobili već su počeli prelaziti novim prijelazom večeras oko 18.30 sati, nakon što je donesen set odluka nadležnih institucija kojima je omogućeno njegovo hitno otvaranje.