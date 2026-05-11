OHR potvrdio da Christian Schmidt napušta poziciju visokog predstavnika u BiH Njemački političar je pozvao građane i političke lidere iz oba entiteta da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka evro-atlantskim integracijama

Nakon skoro pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz OHR-a.



O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika.

"Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Osvrćući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje evro-atlantske aspiracije", saopćeno je iz OHR-a.

Iako se Christian Schmidt nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti s uspješnom realizacijom programa "5+2" i zatvaranjem OHR-a, kaže da Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti.

"Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka evro-atlantskim integracijama", navedeno je u saopćenju.



Iz OHR-a su dodali da njegove odluke nisu poništene nijednom sudskom odlukom. Schmidt je naglasio da ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamjenjiva za stabilnost Bosne i Hercegovine i njen napredak prema evro-atlantskim aspiracijama.

"Ekonomska i politička stabilnost Bosne i Hercegovine, kao i šire regije Zapadnog Balkana, od ključnog su značaja za ukupnu evropsku sigurnost i ekonomski prosperitet. Stoga uloga OHR-a u Bosni i Hercegovini ostaje važna", saopćili su iz OHR-a.

Christian Schmidt izrazio je iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine, od kojih je tokom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i podršku.

"Period njegovog mandata obilježio je i razvoj domaćih pravosudnih institucija, pri čemu su sudovi odlučno djelovali u zaštiti ustavnog i pravnog poretka države. Poduzeti su važni koraci kako bi domaće institucije postale funkcionalnije i kako bi se osigurao integritet izbora", saopćeno je.

"U godinama koje dolaze potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se provele sve odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", zaključak je saopćenja OHR-a.