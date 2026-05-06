Odluka u slučaju protiv bivših vođa OVK bit će objavljena 20. jula ove godine

Konačna odluka u sudskom slučaju protiv bivših vođa Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u Specijalizovanim sudovima u Hagu odgođena je za 20. juli 2026. godine, javlja Anadolu.

Potvrdu o odgađanju objavljivanja presude javnoj televiziji dao je Luka Mišetić, advokat bivšeg predsjednika Kosova Hashima Thacija.

"Mogu potvrditi da je ovo tačno", izjavio je Mišetić u odgovoru na pitanje da li je tačan izvještaj o odgađanju odluke za 20. juli.

U početku je bilo planirano da konačna odluka bude objavljena 19. maja, u okviru utvrđenih proceduralnih rokova. Međutim, prema Poslovniku Specijalnog suda, sudsko vijeće je iskoristilo priliku da odgodi datum objavljivanja konačne presude za još 60 dana.

Optužnica protiv bivšeg predsjednika Hashima Thacija potvrđena je 26. oktobra 2020. godine i objavljena 5. novembra, na dan kada je podnio ostavku na funkciju predsjednika Kosova, te je istog dana prebačen u Hag.

Bivši predsjednik Thaci i drugi bivši pripadnici OVK-a Jakup Krasniqi, Kadri Veseli i Rexhep Selimi, koji su u pritvoru u Hagu, optuženi su za "najmanje između marta 1998. i septembra 1999. godine ratne zločine nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i pritvaranja, okrutnog postupanja, mučenja i nezakonitog ubijanja, te zločine protiv čovječnosti zatvaranja, drugih nehumanih djela, mučenja, nezakonitog ubijanja, prisilnog nestanka osoba i progona".