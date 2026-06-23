Međunarodna putnička linija bit će u funkciji petkom, subotom i nedjeljom do 30. augusta, a povratna karta košta 48,30 KM

Od petka ponovo saobraća brzi voz na relaciji Sarajevo - Ploče Međunarodna putnička linija bit će u funkciji petkom, subotom i nedjeljom do 30. augusta, a povratna karta košta 48,30 KM

Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo - Ploče - Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 30. augusta 2026. godine, saopćeno je iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Voz će polaziti iz Sarajeva u 7.15 sati, dok je povratak iz Ploča planiran u 18.26 sati.

Cijena karte u jednom pravcu je 29,30KM (oko 14,97 eura), a cijena povratne je 48,30 KM (oko 24,69 eura). Za studente, novinare i penzionere, te grupe od šest i više putnika osiguran je set povlastica od 30 posto.

Povlasticu od 50 posto uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja te djeca od četiri do 12 godina. Djeca do četiri godine voze se besplatno.

Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Iz Željeznica Federacije BiH objavili su da će zbog uvođenja ovog voza doći do pomjeranja termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu na sljedeći način: Čapljina 19.29, Žitomislići 19.41, Mostar 19.56, Drežnica Stara 20.15, Jablanica Grad 20.29, Konjic 20.45 i Hadžići 20.45.

U ostalim danima, od ponedjeljka do četvrtka, poslijepodnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u redovnom terminu u 16.42 sati. Karte za relaciju Sarajevo - Ploče - Sarajevo neće biti dostupne online.