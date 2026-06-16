Letovi će se obavljati dva puta sedmično, i to srijedom i subotom, a liniju će održavati turska aviokompanija AJet, karte su već u prodaji

Od 1. jula dva puta sedmično direktan let iz Sarajeva za Ankaru Letovi će se obavljati dva puta sedmično, i to srijedom i subotom, a liniju će održavati turska aviokompanija AJet, karte su već u prodaji

Bosna i Hercegovina i Turska od 1. jula bit će povezane novom, direktnom aviolinijom između Sarajeva i Ankare, što je prvi put da se uspostavlja zračni most između ova dva glavna grada, potvrđeno je u utorak sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, javlja Anadolu.

Kako je saopćeno iz sarajevskog aerodroma, letovi na ovoj relaciji započet će od 1. jula ove godine.

Letovi će se obavljati dva puta sedmično, i to srijedom i subotom, a liniju će održavati turska aviokompanija AJet.

"Otkrijte Ankaru – spoj historije, kulture i modernog života", poručili su s Međunarodnog aerodroma Sarajevo, uz napomenu da su karte već u prodaji.

Putnici karte mogu kupiti direktno na prodajnim šalterima Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i putem zvanične web stranice aviokompanije AJet.