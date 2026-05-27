Obilježene 34 godine od masakra nad građanima u redu za hljeb u opkoljenom Sarajevu

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su u srijedu 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija, u centru grada, u kojem je ubijeno 26 građana, javlja Anadolu.

U tadašnjoj ulici Vase Miskina (danas Ferhadija) izvršen je strašan masakr nad nedužnim civilima koji su stajali u redu za hljeb, projektilom ispaljenim s položaja Vojske Republike Srpske.

Pored članova porodica žrtava, cvijeće na spomen obilježje u Ferhadiji položili su i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predstavnici ostalih nivoa vlasti, predstavnici udruženja žrtava i brojni građani.

Tokom komemoracije upućene su poruke da se ne smije zaboraviti ono što su građani Sarajeva preživjeli tokom opsade, te da sjećanje na žrtve mora ostati trajno prisutno u kolektivnoj svijesti kao opomena budućim generacijama.

Od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva, u ulici Ferhadija 27. maja 1992. godine ubijeni su: Nedžad Abdija, Ismet Ašćerić, Ruždija Bektešević, Snježana Biloš, Predrag Bogdanović, Vladimir Bogunović, Vasva Čengić, Gordana Čeklić, Mirsad Fazlagić, Emina Karamustafić, Mediha Omerović, Bahrija Pilav, Mila Ruždić, Mile Ružić, Hatidža Salić, Galib Sinotić, Abdulah Sarajlić, Sulejman Sarajlić, Sreten Stamenović, Srećko Šiklić, Božica Trajeri-Pataki, Vlatko Tanacković, Srećko Tanasković, Tamara Vejzagić-Kostić, Jusuf Vladović i Izudin Zukić.

- Opsada Sarajeva -

Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. Trajala je ukupno 44 mjeseca ili 1.425 dana, od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, što je tri puta duže od opsade Staljingrada u Drugom svjetskom ratu.

U prosjeku je 329 projektila ispaljivano na Sarajevo dnevno, dok je sveukupno ispaljeno oko 50.000 tona artiljerijskih projektila na grad. Ove brojke same po sebi pokazuju svu strahotu ratnih razaranja u Sarajevu tokom opsade.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete.

Zbog teroriziranja civila tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995, između ostalih, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove na kazne doživotnog zatvora osudilo je ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Na doživotnu kaznu zatvora za držanje u opsadi Sarajeva Haški tribunal osudio je komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislava Galića, a osuđeni su Dragomir Milošević i Momčilo Perišić, takođe visoki oficiri VRS-a.