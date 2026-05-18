Obilježena 34. godišnjica Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo Buduće generacije moraju biti svjesne važnosti borbe za očuvanje države. Svaka generacija mora razumjeti koliko brzo se zlo može roditi i šta može da napravi, poručio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić

U Sarajevu je ponedjeljak svečanom smotrom i defileom obilježena 34. godišnjica postrojavanja pripadnika Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo, događaja koji je predstavljao jedan od prvih organiziranih odgovora na agresiju na Bosnu i Hercegovinu i opsadu glavnog grada, prenosi Anadolu.

Centralni dio događaja održan je na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović u Sarajevu, odakle su se učesnici u defileu uputili ulicama Ferhadija, Sarači i Bravadžiluk do Trga Prve brigade policije, preko puta sarajevske Vijećnice.

Prisutnima se, između ostalih, obratio član Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je podsjetio na značaj prvih policijskih formacija u ratnom periodu, ističući da su one u ranim mjesecima 1992. godine predstavljale ključni oslonac u organizaciji odbrane grada.

Komšić je izjavio je da je postrojavanje Prve brigade policije u proljeće 1992. godine imalo veliki značaj za građane Sarajeva, jer je pokazalo da postoji organizirana snaga spremna braniti grad i državu, objavila je FENA.

Kazao je da su policajci, iako obučavani za očuvanje javnog reda i mira, bili primorani preuzeti vojničke zadatke i suprotstaviti se, kako je pojasnio, daleko naoružanijem i opremljenijem neprijatelju.

Komšić je ocijenio da je upravo pojava organiziranih jedinica među građanima Sarajeva podigla moral i ulila osjećaj sigurnosti u najtežim danima opsade.

"Buduće generacije moraju biti svjesne važnosti borbe za očuvanje države. Svaka generacija mora razumjeti koliko brzo se zlo može roditi i šta može da napravi", poručio je Komšić, govoreći o značaju kulture sjećanja.

Istaknuo je da okupljanja poput današnjeg predstavljaju važan način očuvanja sjećanja na poginule borce i prve organizirane branioce Bosne i Hercegovine, ali i priliku da se mlađim generacijama prenesu vrijednosti hrabrosti, odlučnosti i odgovornosti prema državi.