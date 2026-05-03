Obilježena 34. godišnjica dešavanja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu

U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su bivši pripadnici "Zelenih beretki" i Armije RBiH obilježili 3. maj, dan kada su se 1992. godine odvijali događaji presudni za odbranu grada i države Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Veterani minulog rata i odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine okupljeni oko udruženja "Zelene beretke" položili su vijenac s cvijećem kraj spomen-ploče stradalim saborcima kod mosta Drvenija u Sarajevu, u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici.

Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ukazao je na važnost kulture sjećanja, kao i na činjenicu da su 2. i 3. maj u tom smislu dva neodvojiva datuma kada je došlo do pokušaja državnog udara i napada na najviše institucije države BiH.

Herojska odbrana



“Pokušali su revizionističkom politikom da nam nametnu da smo počinili nekakve zločine. Međutim, Haški tribunal je odbacio sve vrste optužbi i proglasio da je kolona JNA bila legitimna meta“, rekao je.

Dodao je da heroji odbrane Sarajeva mogu biti ponosni na svoju dostojanstvenu borbu.

"Mi smo bili heroji koji su se branili, branili smo svoje porodice, svoj grad. Nismo išli u Beograd ili drugdje da nekog napadamo", rekao je.

Vahid Alić, predsjednik Udruženja "Zelene beretke" općine Stari Grad, rekao je da 2. i 3. maj predstavljaju najznačajnije datume u odbrani suverene i nezavisne države Bosne i Hercegovine.

"Poznato je da je JNA bio na strani agresora. Izvukli su teško naoružanje i postavili obruč oko Sarajeva koji je ugnjetavao ovaj grad tokom opsade", rekao je.

Delegacija iz entiteta RS obilježila godišnjicu

Nešto kasnije je i delegacija bh. entiteta Republike Srpske (RS) obilježila godišnjicu događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici.

Komemorativni skup održan je u tišini uz paljenje svijeća i polaganje cvijeća.

U delegaciji su bili i član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović te ministar finansija BiH Srđan Amidžić.

Nakon ceremonije i obraćanja medijima, kolona se vratila istim putem preko Vraca prema Istočnom Sarajevu, bez ikakvih incidenata

Dobrovoljačka

Kolona vojnih vozila JNA je, napuštajući Sarajevo, 3. maja 1992. godine, krenula iz kasarne na Bistriku u kojoj se nalazila komanda tadašnje Druge vojne oblasti JNA. Izlazak kolone iz grada prethodno je dogovoren u zamjenu za puštanje na slobodu dan ranije na aerodromu u Sarajevu kidnapovanog i zatočenog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića, koji je zarobljen od strane JNA dok se vraćao s mirovnih pregovora u Lisabonu.

U okršaju branitelja Sarajeva i pripadnika bivše JNA u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, prema podacima Tužilaštva BiH, stradalo je sedam, a ranjeno 14 osoba.

U jednom od posljednjih intervjua prije smrti 2002. godine, general Milutin Kukanjac, tadašnji komandant Druge vojne oblasti JNA, koji je i naredio povlačenje JNA iz Sarajeva, potvrdio je da je u Dobrovoljačkoj, 3. maja 1992, stradalo šest osoba.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u januaru 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj "Dobrovoljačka".

Među njima su bili penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak i ratni član Predsjedništva RBiH Ejup Ganić.

O slučaju "Dobrovoljačka" stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila ”legitimna vojna meta“.

Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine 27. aprila 2022. godine podiglo je optužnicu protiv deset osoba zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. godine.