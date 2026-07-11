Na više lokacija u Novom Sadu, uključujući i ogradu u neposrednoj blizini mesta održavanja komemoracije, na godišnjicu genocida u Srebrenici, osvanuli su plakati Srpske radikalne stranke posvećeni osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću

Novi Sad: Sat tišine u spomen na žrtve genocida u Srebrenici Na više lokacija u Novom Sadu, uključujući i ogradu u neposrednoj blizini mesta održavanja komemoracije, na godišnjicu genocida u Srebrenici, osvanuli su plakati Srpske radikalne stranke posvećeni osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću

Komemorativnim stajanjem na Trgu slobode u Novom Sadu u subotu je obeležena 31. godišnjica genocida u Srebrenici i odata počast žrtvama, javlja Anadolu.

Učesnici akcije „Pamtimo žrtve genocida u Srebrenici“, koju je organizovao Omladinski centar CK13 sa prijateljskim kolektivima, stajali su u tišini ispred spomenika Svetozaru Miletiću držeći transparent sa porukom „Pamtimo žrtve genocida u Srebrenici“.

Skup je protekao mirno i bez incidenata, uz prisustvo pripadnika Interventne jedinice policije koji su obezbeđivali prostor oko Trga slobode pre početka i tokom trajanja komemoracije.

Istovremeno, na više lokacija u Novom Sadu, uključujući i ogradu u neposrednoj blizini mesta održavanja komemoracije, na godišnjicu genocida u Srebrenici, osvanuli su plakati Srpske radikalne stranke posvećeni osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću sa porukom "Đenerale, tvojoj majci hvala". Do početka komemorativnog skupa veliki broj tih plakata bio je pocepan ili uklonjen.

U pisanoj izjavi dostavljenoj reporteru agencije Anadolu, organizatori su naveli da komemoracijom žele da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, izraze solidarnost sa preživelima i ukažu na, kako su naveli, značaj suočavanja sa prošlošću i očuvanja kulture sećanja.

"Osećamo moralnu i političku obavezu da javno izrazimo žaljenje za žrtvama genocida u Srebrenici i sećanje na njih, kao i saosećanje i solidarnost sa preživelima", navodi se u izjavi koju je potpisao Borislav Prodanović iz CK13.

Organizatori su ocenili da je za izgradnju boljeg društva neophodno suočavanje sa zločinima iz prošlosti i negovanje kulture sećanja, ističući da "sećanje na žrtve genocida u Srebrenici predstavlja i podsećanje na vrednosti mira, slobode i odgovornosti".