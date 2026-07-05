Hidrolozi ističu da su ovakve pojave karakteristične tokom dužih sušnih perioda i nedostatka padavina u slivu Dunava, kada se nivo rijeke postepeno snižava i otkriva dijelove rečnog korita koji su veći dio godine pod vodom.

Novi Sad: Dio korita Dunava postao veliko pješčano šetalište, nasukani čamci i manja plovila Hidrolozi ističu da su ovakve pojave karakteristične tokom dužih sušnih perioda i nedostatka padavina u slivu Dunava, kada se nivo rijeke postepeno snižava i otkriva dijelove rečnog korita koji su veći dio godine pod vodom.

Izuzetno nizak vodostaj Dunava kod Novog Sada ovih dana je otkrio široke pješčane površine na desnoj obali rijeke, pretvorivši priobalјe kod plaže Oficirac u prostranu pješčanu ravan na kojoj su pojedina manja plovila ostala nasukana, dok su brojni Novosađani iskoristili novonastale sprudove za odmor, rekreaciju i kupanje, javlјa Anadolu.

Voda se na pojedinim mjestima povukla desetinama metara od uobičajene linije obale, ostavlјajući za sobom prostrane pješčane površine koje su postale novo mjesto za šetnju, sunčanje i igru najmlađih. Nasukani čamci i manja plovila svjedoče o tome koliko se rijeka povukla, čekajući porast vodostaja da ponovo zaplove.

Iako je vodostaj izuzetno nizak, plovidba Dunavom kroz Srbiju nije obustavlјena. Teretni brodovi i barže i dalјe saobraćaju međunarodnim plovnim putem, ali uz povećan oprez i prilagođavanje uslovima plovidbe na pojedinim dionicama rijeke.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj Dunava kod Novog Sada danas iznosi svega nekoliko centimetara iznad referentne nule, dok se u narednim danima očekuje zadržavanje na veoma niskim vrijednostima, bez značajnijeg porasta.

Nizak vodostaj promijenio je i izgled priobalјa. Ispod novog željezničko-drumskog mosta formirane su široke pješčane površine na kojima se odvijaju rekreativne aktivnosti, dok su se na otkrivenom pijesku pojavile brojne ptice koje traže hranu. Pojedini građani do mjesta za odmor dolaze pješice preko pijeska, a neki čak i vozilima, što je prizor koji je moguć samo tokom ovako izraženih niskih vodostaja.

Na novoformiranim sprudovima mnogi su pronašli predah od visokih temperatura. Kupači ulaze u rijeku postepeno, jer je plitki pojas znatno širi nego inače, a improvizovane plaže pružaju više prostora za sunčanje nego tokom uobičajenih ljetnjih sezona.

Hidrolozi ističu da su ovakve pojave karakteristične tokom dužih sušnih perioda i nedostatka padavina u slivu Dunava, kada se nivo rijeke postepeno snižava i otkriva dijelove rečnog korita koji su veći dio godine pod vodom.