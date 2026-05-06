Novi Pazar proglasio Dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u kojoj su stradale četiri osobe Do tragedije je došlo u utorak, pola sata prije ponoći, na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, u mjestu Pilorete, kada su se direktno sudarili putnički automobili „golf 7“ i „opel astra“

Četvrtak, 7. maj 2026. godine proglašen je Danom žalosti na teritoriji grada Novog Pazara povodom teške saobraćajne tragedije u kojoj je život izgubilo četvero građana ovog grada.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac saopćio je da je odluka donesena uz izraze duboke tuge i žaljenja zbog gubitka ljudskih života.

"U ime Grada izražavam najdublje saučešće porodicama, prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka", naveo je Biševac.

On je pozvao medije, ugostiteljske objekte, ustanove kulture, organizatore javnih događaja i sve građane da svoje aktivnosti prilagode Danu žalosti.

Do tragedije je došlo u utorak, pola sata prije ponoći, na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, u mjestu Pilorete, kada su se direktno sudarili putnički automobili „golf 7“ i „opel astra“.



Na licu mjesta stradali su vozači oba automobila, K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u „opelu“ M. V. (45), dok je putnica K. V. (56) preminula u Opštoj bolnici u Novom Pazaru uslijed teških povreda.

U nesreći su teško povrijeđene još dvije osobe, jedna je zadržana na liječenju u Novom Pazaru, dok je druga, zbog težine povreda, upućena na dalje liječenje u tercijarnu zdravstvenu ustanovu u Beogradu.

Kako je istaknuto, obilježavanje Dana žalosti treba biti u skladu s dostojanstvom i solidarnošću koje ovaj trenutak zahtijeva.