Kompanija navela da je nesmetan rad važan za stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta energentima, dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture

NIS zatražio od OFAC-a novu licencu za nastavak poslovanja nakon 16. juna Kompanija navela da je nesmetan rad važan za stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta energentima, dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture

Naftna industrija Srbije (NIS) podnijela je u srijedu zahtjev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država za izdavanje nove posebne licence koja bi kompaniji omogućila nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu.

Kako je saopćeno iz NIS-a, u zahtjevu je naglašen značaj redovnog poslovanja kompanije za uredno snabdijevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, posebno imajući u vidu aktuelna kretanja na svjetskom tržištu nafte.

Kompanija je također ukazala na odmaklu fazu pregovora o promjeni vlasničke strukture NIS-a, ističući da je OFAC upravo zbog tog procesa u više navrata produžavao važenje licence.

Iz NIS-a su zahvalili domaćim i međunarodnim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje, navodeći da to doprinosi očuvanju energetske stabilnosti Srbije.

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini većinskog ruskog udjela u NIS-u do 16. juna. Istog datuma ističe i operativna licenca koja NIS-u omogućava preradu sirove nafte.