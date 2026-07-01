Licencom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte

NIS dobio licencu OFAC-a za nastavak operativnih aktivnosti do kraja jula Licencom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte

Naftna industrija Srbije (NIS) saopćila je u srijedu da je od Ministarstva finansija SAD, Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) dobila novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 31. julom.



"Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja", objavila je kompanija.



Iz NIS-a su zahvalili svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad.



Mađarska naftna kompanija MOL dobila je u srijedu odobrenje OFAC-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Prethodne licence koje je OFAC izdao NIS-u i MOL-u važile su do 1. jula.



Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), uveo je sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025.

