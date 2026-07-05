- Vježbanje u vodi pogodno je za starije osobe, jer smanjuje opterećenje na zglobove, dok otpor vode doprinosi jačanju mišića i potrošnji kalorija

Niški penzioneri ljeto provode u bazenu kroz besplatnu školu sporta - Vježbanje u vodi pogodno je za starije osobe, jer smanjuje opterećenje na zglobove, dok otpor vode doprinosi jačanju mišića i potrošnji kalorija

Dok ljetnje vrućine većinu građana odvraćaju od fizičke aktivnosti, više od stotinu penzionera u Nišu tri puta sedmično vježba na otvorenom bazenu. Sportski centar "Čair" pokrenuo je besplatnu školu sporta za penzionere u aprilu, a zbog velikog interesovanja polaznika program je nastavljen i tokom ljeta. Ekipa Anadolu posetila je učesnike tokom jednog od treninga u vodi.

Ujutru, prije nego što se bazen otvori za kupače, trening počinje zagrijavanjem na suhom. Zatim učesnici ulaze u vodu i prate vježbe prilagođene njihovim godinama.

"Vježbam cijelog života. Planinarim i idem na aerobik i folklor, ali ovdje su toliko lijepe vježbe i toliko je lijepo druženje, ovo je fenomenalno. I mnogo je lijepo što je besplatno, pogotovo nama s niskim penzijama. Radujem se danima kada imamo treninge", kaže Nina Kotevska.

Draginja Mišić se školi sporta pridružila prije dva mjeseca.

"Super je, preporučila bih svakom. Kod kuće vježbam s gumama i tegićima, ali ovo je stvarno odlično. Istezanje, onda malo plivanje, hodanje unazad, hodanje unaprijed, čučnjevi u vodi, pokreti boksovanja... Meni znači puno, vjerujem i svim mojim vršnjakinjama ovdje", govori Draginja.

Direktorica Sportskog centra "Čair" Branka Aranđelović kaže da se grupa uvećava jer pozivi novih polaznika stižu svakog dana.

"Broj nije limitiran, pogotovo zato što na našim otvorenim bazenima može da stane više stotina ljudi. Plan je bio da grupa vježba mjesec dana, međutim, zbog njihovih zahtjeva nastavljamo. Nadam se da će tokom cijele godine biti vježbanja za naše najstarije sugrađane", kaže direktorica "Čaira", koja je inače diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja.

Ona ističe prednosti vježbanja u vodi i objašnjava zašto je fizička aktivnost za starije osobe posebno važna.

"Vježbanje u vodi olakšava pokret. Za sat vremena vježbanja u vodi, potroši se 400 do 500 kalorija, jer voda pruža otpor, a zglobovi su zaštićeni. Zatim, sagodinama opada mišićna masa i važno je da se mišići jačaju. S jačim mišićima, prilikom pada rijeđe dolazi do preloma", objašnjava Aranđelović.

Dodaje da besplatni treninzi doprinose očuvanju zdravlja i pokretljivosti, ali i socijalnoj uključenosti kroz druženje.