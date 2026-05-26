Niš: Dodeljeni sertifikati novoj generaciji studenata za učenje turskog jezika Kurs u organizaciji Filozofskog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu i Kancelarije za obrazovanje Ambasade Republike Turske u Beogradu ove godine je pohađalo 110 polaznika

Stotinu deset polaznika dobilo je sertifikate za uspešno završen kurs turskog jezika na svečanosti u amfiteatru Filozofskog fakulteta kojoj je prisusvovao i ambasador Republike Turske u Srbiji Ilhan Saygili, javlja Anadolu Agency (AA).

Program besplatnog učenja turskog jezika u organizaciji Filozofskog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu i Kancelarije za obrazovanje Ambasade Republike Turske u Beogradu započet je 2023. godine. Osim za studente, otvoren je i za srednjoškolce.

“Upisala sam kurs turskog jezika zbog ljubavi prema stranim jezicima i učim još dva strana jezika. Sa turskim sam krenula preko serija i nastavila na kursu. Nadam se da će mi koristiti i u poslu s obzirom na to da ću studirati medicinu i volela bih da jednog dana radim u Turskoj. Kurs mi je ubrzao proces učenja i planiram da nastavim do krajnjeg nivoa”, kaže sedamnaestogodišnja Danica Đorđević.

Polaznicima su sertifikate uručili zvaničnici Ambasade Republike Turske, Filozofskog fakulteta u Nišu i Univerziteta u Nišu.

“Mi ovo ne posmatramo samo kao projekat učenja turskog jezika. Da bi se narodi dobro upoznali i razumeli, veoma je važan jezik. Kada učite strani jezik, mnogo informacija saznajete o toj državi i narodu i tako postajete bolji prijatelji. Ovo poslednjih godina ojačava odnose naše dve države”, rekao je ambasador Republike Turske u Srbiji Ilhan Saygili.

Slični kursevi se, dodaje, održavaju u drugim gradovima Srbije i do sada je dodeljeno preko deset hiljada sertifikata.

“Turske serije su poslednjih godina dosta poznate u svetu. One koje opisuju istorijske trenutke i drame posebno su privlačne gledaocima u Srbiji. One privlače i turiste jer mnogi žele da vide gde su serije snimane. Takođe, Srbija privlači turske turiste koji u poslednje dve godine u Srbiji zauzimaju prvo mesto”, kaže ambasador.

Prodekan Filozofskog fakulteta za međunarodnu saradnju dr Ivan Jovanović ističe da ovaj projekat podržava i tursko Ministarstvo prosvete.

“Cilj je bio da se što više studenata uključi kako bi mogli da koriste različite stipendije turske Vlade za razmenu, boravak u Turskoj ili učešće u različitim međunarodnim projektima i programima. Veliko je interesovanje naših studenata, po sesiji smo imali do tri stotine prijavljenih, što je zaista izvanredno”, kaže prodekan Jovanović.

Na pitanje šta je studente privuklo kursu, odgovara da su to turske serije, ali i poslovne mogućnosti koje se otvaraju studentima sa znanjem turskog jezika.

“Bio sam iznenađen činjenicom da u Srbiji postoji hiljadu i četiri stotine turskih kompanija koje upošljavaju studente svih profila. Među njima je turska Halbank, skoro otvorena u Nišu. Sada smo dobili informaciju od njegove ekselencije da žele da uposle studente s našeg fakulteta i učestvovaće na našem sajmu zapošljavanja”, dodaje prodekan.