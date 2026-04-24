Iddoa Netanyahua na fakultetu pratili i zaštitari, a na kraju ga je pokupio blindirani crni "mercedes"

Netanyahuov brat održao predavanje na zagrebačkom fakultetu, studentska udruženja "zgrožena" Iddoa Netanyahua na fakultetu pratili i zaštitari, a na kraju ga je pokupio blindirani crni "mercedes"

Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, održao je u četvrtak predavanje na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) u Zagrebu, prenosi Anadolu.

Netanyahu je na FPZG stigao na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija "Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism". S njime je bio i izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, objavio je u petak hrvatski dnevnik "Jutarnji list".

Cilj kolegija je, kako stoji na stranici fakulteta, upoznati studente s interakcijom Židova i Arapa na Bliskom istoku od vremena Prve alije (židovske imigracije u Palestinu) te rođenja cionizma kao organiziranog političkog pokreta do danas. Samo predavanje bilo je o temi "Why are the Jews in Israel who came from Arabic-speaking countries right-wing".

Predavanje nije najavljeno na službenoj stranici fakulteta niti na društvenim mrežama, što inače nije slučaj.

Na fakultetu su ga pratili i zaštitari, a na kraju ga je pokupio blindirani crni "mercedes", objavio je "Jutarnji list".

Na izostanak transparentnosti javno je reagirao Studentski zbor fakulteta, koji je doveo u pitanje i akademsku relevantnost samog gosta.



U priopćenju su istaknuli da Iddo Netanyahu nije stručnjak za diplomaciju, sigurnosna pitanja ni izraelsku politiku te da je brat osobe za kojom je izdana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda.

"Smatramo da ovakvo gostovanje ne doprinosi kritičkom uvidu, već ostavlja dojam promoviranja jednostranog političkog narativa", navodi Studentski zbor fakulteta.

Studentski zbor od profesora Havela traži očitovanje o njegovoj ulozi u organizaciji događaja i razlozima izostanka transparentne komunikacije, a od uprave fakulteta želi znati jesu li za posjet unaprijed znali i na temelju kojih kriterija su ga odobrili.

O svemu se oglasio i Klub studenata Fakulteta političkih znanosti koji je izrazio zgražanje i apsolutnu osudu gostujućeg predavanja Idda Netanyahua na Fakultetu političkih znanosti.