Kolekcionari iz Srbije i regiona okupili su se na šestoj Novosadskoj auto-klasik smotri i devetom Sajmu automobilčića, manifestaciji koja promoviše automobilsku kulturu, kolekcionarstvo i druženje zaljubljenika u četvorotočkaše

Nesvakidašnje izložbe u Novom Sadu: Od minijatura do oldtajmera starijih od sedam decenija Kolekcionari iz Srbije i regiona okupili su se na šestoj Novosadskoj auto-klasik smotri i devetom Sajmu automobilčića, manifestaciji koja promoviše automobilsku kulturu, kolekcionarstvo i druženje zaljubljenika u četvorotočkaše

Više od 80 oldtajmera, preko 20.000 modela automobilčića i kolekcionari iz Srbije i regiona okupili su se u Novom Sadu na šestoj Novosadskoj auto-klasik smotri i devetom Sajmu automobilčića, manifestaciji koja promoviše automobilsku kulturu, kolekcionarstvo i druženje zaljubljenika u četvorotočkaše, javja Anadolu.

Na platou ispred dvorane SPENS posetioci su mogli da vide vozila različitih epoha, od automobila proizvedenih pedesetih godina prošlog veka do takozvanih „jangtajmera“, ali i hiljade minijaturnih modela koji predstavljaju poseban kolekcionarski svet.

Jedan od organizatora manifestacije Darko Pavlović rekao je da je ove godine izloženo više od 80 vozila, među kojima je i Mercedes E170 iz 1953. godine, najstariji automobil na smotri.

„Imamo goste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i iz cele Srbije. Nažalost, zbog pomeranja termina usled lošeg vremena nisu uspeli da dođu svi koji su bili prijavljeni za prvobitni datum“, kazao je Pavlović.

Pored izložbe vozila, organizatori su pripremili i sadržaje za najmlađe posetioce, uključujući trku malih „moskvića“, kao i poligone spretnosti za različite uzraste.

Pavlović ističe da su ovakvi skupovi mnogo više od izložbe automobila.

„Pomažemo jedni drugima, razmenjujemo delove i iskustva. Prijatelji iz Slovenije i Hrvatske donose ono što nama treba, mi njima ono što oni traže. Tako nastaju nova prijateljstva i saradnja koja traje godinama“, rekao je on.

Veliku pažnju posetilaca privukao je i Sajam automobilčića, na kojem je svoje kolekcije predstavilo oko 45 izlagača. Organizator izložbenog dela Daniel Glamočak rekao je da je ovogodišnji odziv nešto manji zbog preklapanja termina sa sličnim manifestacijama u Rijeci i Beogradu, ali da su učesnici stigli iz različitih krajeva Srbije.

Prema njegovim rečima, među kolekcionarima postoje različita interesovanja – neki skupljaju isključivo reli automobile, drugi određene proizvođače, dok pojedini tragaju samo za starim modelima proizvedenim pre nekoliko decenija.

„Ideja je da približimo ovaj hobi mladima, da vide da postoji nešto lepo i van telefona i igrica. Nekada smo se igrali autićima, a danas želimo da sačuvamo tu kulturu i prenesemo je novim generacijama“, rekao je Glamočak.

Dodao je da potraga za retkim modelima često traje godinama, a da među kolekcionarima postoje primerci čija vrednost dostiže nekoliko stotina evra.

Manifestaciju su organizovali entuzijasti okupljeni oko Novosadske auto-klasik smotre i Sajma automobilčića, uz podršku Grada Novog Sada i partnera iz oblasti automobilizma.

