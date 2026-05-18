Nebojša Vukanović kandidat za člana Predsjedništva BiH

Lider Liste za pravdu i red očekuje jedinstven nastup opozicije na predstojećim izborima

Lider Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je da će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda na predstojećim izborima.

Vukanović je na konferenciji za novinare izjavio i da će njegova stranka na izborima za predsjednika bh. entiteta Republike Srpske (RS) podržati kandidata SDS-a Branka Blanušu.

Istakao je da je Lista za pravdu i red prva politička partija koja je potpise podrške predala Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

"Imamo svu potrebnu dokumentaciju", rekao je Vukanović.

Dodao je da očekuje jedinstven nastup opozicionih stranaka na predstojećim izborima.

"Mi od početka govorimo da ćemo podržati Blanušu, a u srijedu očekujemo da će lider Pokreta sigurna Srpska Draško Stanivuković i liderica Narodnog fronta Jelena Trivić podržati kandidata SDS-a", rekao je Vukanović.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine, prema odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donesenoj 7. maja 2026.

Aktuelni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović (SDP) ranije je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, u čemu je dobio podršku 12 stranaka. Kandidaturu je potvrdio i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, a kandidaturu je najavio i Semir Efendić (Stranka za BiH).

Za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, birači će moći glasati za Darijanu Filipović (HDZ), Slavena Kovačevića (DF) i Zdenka Lučića (pet stranaka s hrvatskim predznakom).