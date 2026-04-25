Nataša Pirc Musar neće predložiti kandidata za premijera Predsjednica Slovenije odbila predložiti mandatara jer nijedan kandidat nema potrebnu većinu, uz upozorenje na nedostatak povjerenja i političke iskrenosti u pregovorima

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar izjavila je u subotu da, nakon konsultacija sa poslaničkim grupama, neće predložiti kandidata za 16. premijera Slovenija u prvom krugu, jer nijedan potencijalni kandidat nije obezbedio potrebnu većinu od 46 glasova, javlja Anadolu.

"Ne želim da predložim kandidata da vodi manjinsku vladu", istakla je Pirc Musar, dodajući da je o svojoj odluci već obavijestila predsjednika parlamenta Zorana Stevanovića

Kako je rekla, konsultacije koje je obavila sa poslaničkim grupama nisu pokazale većinu u Državnom zboru, a iz izjava proizilazi i da se ne formira većinska vlada. Međutim, ne želi predložiti kandidata koji će voditi manjinsku vladu, rekla je.

Istakla je da je u konsultacijama i razgovorima sa parlamentarnim grupama nedostajalo međusobnog poštovanja i povjerenja, i da je bilo mnogo neiskrenosti, što je loš znak za saradnju sa potencijalnom novom vladom.

"Mogu razumjeti da se pregovori ne odvijaju pred medijima, ali ako politički akteri žele steći moje povjerenje da ću nakon konsultacija s njima predložiti kandidata za premijera, očekujem da govore otvoreno i iskreno", rekla je, naglasivši da ovo nije lični zahtjev, već temeljni standard političke odgovornosti i kredibiliteta.

Kada su raspisani parlamentarni izbori, Pirc Musar je najavila da će, u svojoj želji da što prije formira vladu u Sloveniji, dodijeliti mandat za formiranje vlade "onome ko dobije 46 glasova, ko god to bio". To je broj glasova potreban za izbor na tajnom glasanju.

Tokom prvih konsultacija sa parlamentarnim grupama, nije dobila ove potpise ni od koga. Robert Golob, predsjednik Pokreta za slobodom, koji je relativni pobjednik izbora, rekao joj je da ne želi preuzeti odgovornost za formiranje vlade u takvim okolnostima.

Slovenačka demokratska stranka podnijela je prijedlog izmjena Zakona o vladi, o kojem bi parlament mogao da raspravlja na vanrednoj sjednici. Lider te stranke Janez Janša najavio je usaglašavanje koalicionog sporazuma sa partnerima koji podržavaju predložene izmjene.