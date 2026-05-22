Nastavljena vježba "NATO-Srbija 2026" u kojoj učestvuju i Oružane snage Turske

Nastavljena je vojna vježba "NATO-Srbija 2026", koja je počela 11. maja na poligonu "Borovac" na jugu Srbije, a u kojoj učestvuju i Oružane snage Turske, javlja Anadolu.

Novinari su imali priliku da prate vježbu, koja će se završiti 23. maja, na poligonu "Borovac" u blizini grada Bujanovca na jugu Srbije.

Prema izjavi koju je za Anadolu dao zvaničnik NATO-a, u vježbi učestvuje oko 600 ljudi. Pored Srbije, učestvuju vojnici iz Turske, Italije i Rumunije, zajedno sa vojnim planerima i posmatračima iz Srbije, Francuske, Njemačke, Italije, Crne Gore, Rumunije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Vježba, koja doprinosi poboljšanju nivoa interoperabilnosti između snaga Srbije i NATO-a, ima za cilj jačanje spremnosti Oružanih snaga Srbije za mirovne operacije pod vodstvom UN-a i Evropske unije, unapređenje praktične saradnje NATO-a i Srbije i podršku stabilnosti na Balkanu.

Turske oružane snage učestvuju u vježbi sa osobljem iz Komande 66. mehanizovane pješadijske brigade. Vježba je uključivala obuku u urbanoj borbi, obezbjeđenju perimetra, evakuaciji žrtava i potrazi i spašavanju.

Komandant voda, poručnik Onur Bilgili, izjavio je da su u vježbi učestvovali sa jedinicom od 36 ljudi kako bi demonstrirali visok nivo pripremljenosti Turske na bojnom polju i pružio sljedeće informacije:

"Naša jedinica je u potpunosti opremljena oružjem, vozilima i opremom domaće proizvodnje. U okviru vježbe, naše osoblje je opremljeno taktičkim oklopnim vozilom na točkovima 'Vuran' i nacionalnom pješadijskom puškom MPT 76, koji su među najjačim primjerima razvoja domaće industrije naoružanja u Turskoj", rekao je.

Bilgili je dodao da je njihov glavni cilj u ovoj vježbi provođenje zajedničkih vježbi sa savezničkim i partnerskim zemljama, olakšavanje prenosa iskustava i povećanje i unapređenje interoperabilnosti u multifunkcionalnim operativnim područjima.