Potpisan novi protokol o drumskom saobraćaju kojim se povećava broj dozvola za međunarodni transport, uz poruku o jačanju ekonomske saradnje i trgovinske razmjene između dvije zemlje

Nakon 12 godina: Sjeverna Makedonija i Turska obnavljaju dijalog o cestovnom saobraćaju na visokom nivou Potpisan novi protokol o drumskom saobraćaju kojim se povećava broj dozvola za međunarodni transport, uz poruku o jačanju ekonomske saradnje i trgovinske razmjene između dvije zemlje

U Ministarstvu saobraćaja Sjeverne Makedonije održan je sastanak Zajedničke komisije za drumski saobraćaj Sjeverne Makedonije i Turske, čime je obilježen povratak institucionalnog dijaloga u ovom formatu nakon više od 12 godina, saopćeno je iz ministarstva, javlja Anadolu.

Delegaciju Republike Turske predvodili su zamjenik ministra saobraćaja i infrastrukture Dumus Unuvar i zamjenik generalnog direktora Organizacije transportnih usluga Turske Hasan Boz, u pratnji predstavnika nadležnih turskih institucija.

Sa sjevernomakedonske strane sastankom je predsjedavala zamjenica ministra saobraćaja Kaltrina Zekoli Šaćiri, zajedno s predstavnicima nadležnih sektora i jedinica za drumski transport, transport robe i prevoz putnika.

Tokom sastanka, kako se navodi u saopćenju, obostrano je razgovarano o dešavanjima u sektoru drumskog saobraćaja, bilateralnoj saradnji, potrebama prevoznika i mogućnostima daljeg unapređenja saobraćajnih i ekonomskih veza dvije zemlje.

"Najvažniji rezultat sastanka bilo je potpisivanje novog protokola za drumski saobraćaj, kojim je dogovoreno povećanje broja dozvola za obavljanje transporta s trećim zemljama s 1.300 na 1.500, kao i povećanje broja postojećih dozvola s 3.150 na 3.500. prevoznika i olakšavanje prometa robe između dvije zemlje", navodi se u saopćenju.

Navedeno je da su obje delegacije ocijenile da ove odluke predstavljaju važan korak ka jačanju ekonomske saradnje i stvaranju povoljnijih uslova za transportni sektor, doprinoseći rastu trgovinske razmjene i unapređenju odnosa Sjeverne Makedonije i Turske.

"U susretu je istaknuto da dvije zemlje imaju odlične tradicionalne odnose i snažno partnerstvo u mnogim oblastima, a iskazana je obostrana spremnost za nastavak dijaloga i saradnje u funkciji razvoja modernog, efikasnog i održivog saobraćaja. Sastanak Zajedničke komisije za drumski saobraćaj potvrdio je opredijeljenost obje zemlje produbljivanju i unapređenju institucionalne zajedničke saradnje u oblasti transporta", rekao je.