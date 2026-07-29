Kosovska policija je, u okviru istrage povezane s lokacijom u selu Kaludra, privela dvojicu kosovskih Srba zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila

Na sjeveru Kosova započeta iskopavanja zbog sumnje na masovnu grobnicu Kosovska policija je, u okviru istrage povezane s lokacijom u selu Kaludra, privela dvojicu kosovskih Srba zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila

Na sjeveru Kosova, u Zubinom Potoku, započeti su iskopi na lokaciji gdje su pronađeni ljudski ostaci za koje se sumnja da pripadaju osobama nestalim tokom rata na Kosovu 1998-1999. godine, potvrdili su zvaničnici u srijedu.

Prema navodima kosovskih medija, u selu Kaludra u općini Zubin Potok, tokom iskopavanja utvrđeno je da pronađeni ostaci potiču od ljudi i imaju forenzički značaj.

Nadležne vlasti saopćile su da područje na kojem se vrše iskopavanja ranije nikada nije bilo predmet istrage u okviru slučajeva ratnih zločina.

Kosovska policija je, u okviru istrage povezane s lokacijom u selu Kaludra, privela dvojicu kosovskih Srba zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila.

Portparolka Specijalnog tužilaštva Kosova Arbnora Luta izjavila je za Anadolu da se osobe s inicijalima M.J. i M.B. sumnjiče u vezi sa slučajem masovne grobnice otkrivene u Zubinom Potoku.

"Specijalno tužilaštvo Kosova očekuje da će tokom dana podnijeti zahtjev za određivanje mjere pritvora za dvije osobe privedene u Zubinom Potoku, koje se sumnjiče za krivično djelo 'ratni zločini protiv civilnog stanovništva'", izjavila je portparolka Luta za Anadolu.

Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da postoje sumnje da bi pronađeni ljudski ostaci mogli pripadati 23 osobe koje su 19. aprila 1999. godine otete iz sjevernog dijela Mitrovice i čija sudbina i dalje nije poznata, a radi se o intelektualcima s tog područja.

Kurti je naglasio da se čekaju rezultati analiza nadležnih institucija, dodajući da početni nalazi ukazuju na mogućnost postojanja masovne grobnice na tom području.

Tokom rata na Kosovu 1998–1999. godine ubijeno je više od 10.000 Kosovara, većinom Albanaca, dok je više od milion ljudi iz različitih etničkih grupa bilo primorano napustiti svoje domove.

Procjenjuje se da još uvijek nije pronađeno više od 1.600 osoba, uglavnom Albanaca, koje su izgubile život tokom rata na Kosovu.