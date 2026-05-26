Više od 42.000 saobraćajnih nezgoda registrovano širom zemlje, prosječno sedam poginulih na 1.000 nesreća

Na putevima u BiH tokom 2025. godine poginulo 288 osoba, u prosjeku 117 nesreća dnevno Više od 42.000 saobraćajnih nezgoda registrovano širom zemlje, prosječno sedam poginulih na 1.000 nesreća

Tokom 2025. godine na putevima širom Bosne i Hercegovine zabilježene su ukupno 42.762 saobraćajne nezgode, što predstavlja povećanje od 19,27 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema izvještaju Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), od ukupnog broja nezgoda, 8.124 dogodile su se sa poginulim i povrijeđenim osobama, dok je 34.638 nezgoda registrovano sa materijalnom štetom.

U saobraćajnim nesrećama tokom protekle godine život je izgubilo 288 osoba, 1.810 osoba zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 9.726 osoba lakše povrijeđeno.

U poređenju s 2024. godinom, broj poginulih povećan je za 66 osoba, odnosno za 29,73 posto.

Tokom 2025. godine evidentirano je 6.908 saobraćajnih nezgoda više nego godinu ranije. Broj nezgoda sa poginulim i povrijeđenim osobama povećan je za 117 slučajeva ili 1,46 posto.

Kada je riječ o nezgodama sa materijalnom štetom, registrovana je 6.791 nesreća više nego 2024. godine, što predstavlja rast od 24,37 posto.

Statistika pokazuje da je tokom prošle godine na putevima u Bosni i Hercegovini u prosjeku svakodnevno evidentirano 117 saobraćajnih nezgoda.

U tim nesrećama prosječno je svaki dan teže povrijeđeno pet osoba, dok je gotovo 27 osoba dnevno zadobilo lakše tjelesne povrede.

Prosječna smrtnost u saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini iznosi blizu sedam poginulih na 1.000 saobraćajnih nezgoda.