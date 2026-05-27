Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović poručio je u bajramskoj hutbi da su mir, zajedništvo i međusobno poštovanje temeljne vrijednosti društva

Muslimani u regionu obilježavaju Kurban bajram: Ostavimo podjele i prevare, gradimo društvo dostojno čovjeka Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović poručio je u bajramskoj hutbi da su mir, zajedništvo i međusobno poštovanje temeljne vrijednosti društva

Muslimani u regionu ispunili su u srijedu džamije, gdje su klanjali bajram-namaz, počevši obilježavanje nejvećeg islamskog blagdana Kurban-bajrama, direktno povezanog i sa obavljanjem pete islamske dužnosti, hadža.



Fotografija : Denis Zuberi/AA

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović poručio je u bajramskoj hutbi da su mir, zajedništvo i međusobno poštovanje temeljne vrijednosti društva, pozivajući građane da iza sebe ostave podjele, podvale i prevare.

Fotografija : Denis Zuberi/AA

Centralna svečanost povodom Kurban-bajram održana je u sarajevskoj Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje je Kavazović naglasio da vjera uči ljude solidarnosti, brizi za druge i spremnosti na žrtvu.

„Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare jer to nije život dostojan čovjeka“, poručio je Kavazović.

Istakao je da su muslimani kroz historiju učili kako u svakom iskušenju postoji nada i milost, te da nijedna teškoća nije veća od Božije milosti.

Govoreći o svakodnevnom životu u Bosni i Hercegovini, rekao je da ljudi žive u miru sa svojim komšijama, rade i brinu jedni o drugima, naglašavajući važnost pomaganja slabijima i razumijevanja tuđe patnje.

Kavazović je podsjetio da je zahvalnost na blagodatima života temelj vjere, dok je očuvanje ljudskog života i dostojanstva obaveza svakog pojedinca.

Ukazao je i na univerzalne poruke poslanika Muhammeda a.s., koje pozivaju na jednakost, bratstvo i poštivanje prava svakog čovjeka.

Govoreći o simbolici Kurban-bajrama, istakao je da ovaj praznik nosi poruku žrtve i odricanja radi višeg dobra.

„Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje“, kazao je Kavazović.

Posebno je naglasio važnost očuvanja dobrih komšijskih odnosa, ocijenivši da je komšiluk jedna od najvažnijih društvenih vrijednosti koja povezuje ljude u teškim i radosnim trenucima.

Pozvao je vjernike da njeguju međusobno povjerenje i vrijednosti prenose na mlađe generacije.

Na kraju hutbe, Kavazović je čestitao Kurban-bajram muslimanima u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori, uz želju da praznik provedu u miru i zajedništvu, te uputio molitvu za prestanak sukoba i stradanja u svijetu.

Fotografija : Zagreb - Stipe Majic/AA

Fotografija : Beograd - Filip Stevanovic/AA

Fotografija : Podgorica - Rusmin Radic/AA

Kurban-bajram traje četiri dana, a obilježava se prinošenjem žrtve i dijeljenjem mesa siromašnima, prijateljima i komšijama, dok se istovremeno milioni muslimana okupljaju na hadžu u Meki, među kojima je ove godine i više od 2.200 vjernika iz Bosne i Hercegovine.