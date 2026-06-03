Iz MUP-a ističu da se ovaj dan obilježava sa ciljem promocije bicikla kao pristupačnog, zdravog i ekološki održivog prevoznog sredstva, ali i radi podizanja svijesti o bezbjednosti biciklista

MUP Srbije: U saobraćajnim nezgodama poginulo 30 biciklista u 2025. godini Iz MUP-a ističu da se ovaj dan obilježava sa ciljem promocije bicikla kao pristupačnog, zdravog i ekološki održivog prevoznog sredstva, ali i radi podizanja svijesti o bezbjednosti biciklista

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije apelovalo je, povodom Svjetskog dana bicikla, na sve učesnike u saobraćaju na međusobno poštovanje i odgovorno ponašanje, upozorivši da je tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 30, a povrijeđeno više od 1.400 biciklista, javlja Anadolu.

Iz MUP-a putem Instagrama ističu da se ovaj dan obilježava sa ciljem promocije bicikla kao pristupačnog, zdravog i ekološki održivog prevoznog sredstva, ali i radi podizanja svijesti o bezbjednosti biciklista, koji čine oko 10 odsto ukupnog broja poginulih i teško povrijeđenih u saobraćaju.

U saopštenju se apeluje na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na bicikliste, drže bezbjedno rastojanje prilikom preticanja i poštuju njihovo pravo na bezbjedno kretanje.

Srbijanski MUP je pozvao bicikliste da obavezno koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise i ne koriste mobilne telefone tokom vožnje.

"Na dva točka nema druge šanse. Vidljivost, oprez i poštovanje propisa čuvaju živote", poručili su iz MUP-a Srbije.

Svjetski dan bicikla obilježava se 3. juna, a ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 12. aprila 2018. godine.

