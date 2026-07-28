Višenamjenski Bell 412EPX vrijedan 30,3 miliona KM bit će angažiran za policijske intervencije, traganje i spašavanje, medicinske evakuacije i gašenje požara

MUP Kantona Sarajevo predstavio prvi policijski helikopter: Nova jedinica za brže reakcije i spašavanje Višenamjenski Bell 412EPX vrijedan 30,3 miliona KM bit će angažiran za policijske intervencije, traganje i spašavanje, medicinske evakuacije i gašenje požara

SARAJEVO (AA) - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo predstavilo je prvi helikopter u svojoj floti i novoformiranu Helikoptersku jedinicu MUP-a KS, čime je, kako je istaknuto, napravljen značajan iskorak u jačanju sigurnosnog sistema, zaštite građana i kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama.

Svečana prezentacija održana je na poligonu Centra za obuku kadrova "Grkarica" na Igmanu, gdje su predstavljene mogućnosti letjelice i njena buduća uloga u sistemu sigurnosti i spašavanja. Riječ je o helikopteru Subaru Bell 412EPX američke kompanije Bell Textron, koji je u Bosnu i Hercegovinu zvanično stigao 27. jula.

Događaju su prisustvovali brojni predstavnici političkog i diplomatskog života BiH, među kojima ministri Kantona Sarajevo, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović, te otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH John Ginkel.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk ocijenio je nabavku helikoptera jednom od najznačajnijih sigurnosnih investicija u kantonu. Vrijednost letjelice iznosi 30,3 miliona KM bez PDV-a.

“Ulaganje u zaštitu ljudskih života ne može se mjeriti novcem. Prvi spašeni život opravdat će ovu investiciju, a helikopter će služiti ne samo građanima Kantona Sarajevo nego i cijele Bosne i Hercegovine, kao i u pružanju međunarodne pomoći kada za to bude potrebe“, kazao je Uk.

Dodao je da se Kanton Sarajevo ovom investicijom pridružuje evropskim regijama koje imaju vlastite helikopterske jedinice, čime se značajno unapređuju kapaciteti za odgovor u kriznim situacijama.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović rekao je da formiranje Helikopterske jedinice MUP-a KS predstavlja važan korak u modernizaciji sigurnosnog sistema i unapređenju zaštite stanovništva.

“Sigurnost je osnovni preduslov privrednog razvoja, a efikasan sigurnosni sistem gradi se ulaganjem i u opremu i u ljude. Helikopterska jedinica unaprijedit će sposobnost policije da odgovori na vanredne situacije, potrage i spašavanje te druge zadatke od značaja za sigurnost građana. Danas ne predstavljamo samo novi helikopter, već novu sposobnost i odgovornost da reagujemo brzo i efikasno kada je pomoć najpotrebnija“, poručio je Ademović.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica naglasio je da uspostava Helikopterske jedinice predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u razvoju sigurnosnog sistema Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.

“Ovo nije samo nabavka helikoptera, već ulaganje u sigurnost građana i dugoročnu izgradnju kapaciteta institucija. Danas smo dobili višenamjensku letjelicu kojom će upravljati naši piloti i aviomehaničari, obučeni za najzahtjevnije zadatke. Helikopter će biti na raspolaganju građanima Kantona Sarajevo, ali i cijele Bosne i Hercegovine – za policijske intervencije, traganje i spašavanje, medicinske evakuacije i gašenje požara“, naveo je Katica.

On je istakao da je ovo prvi korak u razvoju helikopterske flote MUP-a KS, najavljujući mogućnost nabavke dodatnih višenamjenskih letjelica kako bi jedinica u budućnosti imala punu operativnu spremnost.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić podsjetio je da je formiranje Helikopterske jedinice rezultat dugoročnog opredjeljenja za jačanje sigurnosnih kapaciteta.

“Svaka uložena marka predstavlja ulaganje u zaštitu života i imovine građana. Uprkos brojnim opstrukcijama tokom realizacije projekta, ostali smo dosljedni strateškom cilju jačanja kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova“, rekao je Okerić.

Novi helikopter namijenjen je za širok spektar aktivnosti, uključujući operacije traganja i spašavanja, medicinske evakuacije, gašenje požara, podršku policijskim akcijama i djelovanje u vanrednim situacijama.

Letjelicom će upravljati posebno obučeni piloti MUP-a KS, dok će održavanje obavljati aviomehaničari ove policijske agencije. Posade su stručnu obuku završile u Sjedinjenim Američkim Državama i Singapuru.

Pilot Helikopterske jedinice MUP-a KS Adnan Salihagić kazao je da je prva posada prošla zahtjevnu međunarodnu obuku kako bi bila spremna za upravljanje jednom od najsavremenijih višenamjenskih letjelica.

“Obuku za profesionalne pilote helikoptera završili smo u Flight Academy Montenegro, dok smo specijalističku obuku za upravljanje helikopterom Bell 412EPX završili u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova letjelica može prevoziti 13 putnika, obavljati medicinske evakuacije, nositi teret na vanjskoj kuki, gasiti požare i učestvovati u akcijama traganja i spašavanja. Riječ je o izuzetno svestranom helikopteru koji će biti spreman odgovoriti na najzahtjevnije zadatke“, rekao je Salihagić.