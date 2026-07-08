Ne smijemo zaboraviti i moramo čuvati sjećanje na Srebrenicu, poruka je ovog 57-godišnjeg Živiničanina, pred kojim je put od 100 kilometara do Potočara

Mumin Korajac, 80-postotni ratni vojni invalid, uz pomoć dvije štake krenuo na Marš mira Ne smijemo zaboraviti i moramo čuvati sjećanje na Srebrenicu, poruka je ovog 57-godišnjeg Živiničanina, pred kojim je put od 100 kilometara do Potočara

– Kemal Zorkak -

Mumin Korajac iz Živinica, ratni vojni invalid sa 80-postotnim stepenom invaliditeta i protezom ispod koljena, u srijedu ujutro je uz pomoć dvije štake krenuo na trodnevni Marš mira Nezuk – Potočari kako bi odao počast žrtvama genocida u Srebrenici, piše Anadolu.

“Ne smijemo zaboraviti i moramo čuvati sjećanje na Srebrenicu”, poruka je ovog 57-godišnjaka dok se oprezno kreće šumskom stazom kojom je kolona Marša mira krenula iz Nezuka.

Muminova odlučnost i volja zaslužuju duboko poštovanje i mogu biti inspiracija svima.

Ističe kako prvi put učestvuje na Maršu mira, da je godinama imao želju da prođe ovom trasom, ali ga je zdravstveno stanje u tome sprečavalo.

“Ovo mi je prvi put. Ranije nisam mogao zbog zdravstvenih problema, ali sada sam donio nijet (odluku) i krenuo. Nadam se da ću izdržati”, kazao je Korajac.

Dodaje također kako je osjećao posebnu potrebu da oda počast žrtvama genocida.

“Imao sam mnogo prijatelja iz Srebrenice. Osjećam potrebu da budem ovdje. I ja sam bio vojnik i stradao sam 1994. godine”, prisjeća se Korajac.

Priznao je da je do posljednjeg trenutka razmišljao da odustane zbog zdravstvenih tegoba.

"Jučer sam bio slab. Imao sam problema i sa bubregom, operisao sam želudac. Zaista sam bio loše, razmišljao čak i da odustanem. Jutros sam ustao, hvala Allahu, kao nov. Posebno mi daje moral kada vidim koliko ima naroda, koliko je djece ovdje. Preponosan sam", ističe Korajac.

Na naše pitanje koliko će ovo za njega biti zahtjevan put, Korajac odgovara kako je miran jer u pratnji ima porodicu.

Gledajući nepreglednu kolonu koja je jutros krenula iz Nezuka, Mumin je poslao jasnu poruku naglašavajući važnost očuvanja kulture sjećanja.

"Uvijek treba da nas bude više. Hvala svima koji su došli, posebno ljudima iz stranih zemalja. Mi ne smijemo zaboraviti Srebrenicu, to je glavna poruka", zaključio je Korajac u razgovoru za Anadolu.

Više od 6.300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i različitih dijelova svijeta je krenulo iz Nezuka na trodnevni Marš mira prema Potočarima. Tokom više od 100 kilometara dugog puta učesnici će proći trasom kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale stići do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice, odajući počast žrtvama genocida.

Posmrtni ostaci još deset žrtava genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995., spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima.